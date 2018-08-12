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Erdek Körfezinde su altı görüntüleme yarışması düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 02:42 | Son Güncelleme

Erdek Körfezinde su altı görüntüleme yarışması düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Erdek Zamanı Festivali kapsamında "1. Uluslararası Su Altı Görüntüleme Yarışması" düzenlendi.

Erdek Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmaya biri Güney Kore'den olmak üzere 12 yarışmacı katıldı.

Yarışmacılar, Osman Benli'nin başkanlığındaki Erdek Dalış Kulübü ve su altı yönetmeni ve belgesel yapımcısı Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan'ın gözetiminde Erdek Körfezini görüntüledi.

Ceylan, yaptığı açıklamada, Erdek'te bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festival kapsamında su altı fotoğraf ve video yarışmasının düzenlendiğini belirten Ceylan, "Erdek Körfezindeki canlı popülasyonunun zenginliğini bir kez daha gördük. Bu arada körfezin pinalar (büyük istiridye) açısından zenginliğini bir kez daha gözlemledik. Uluslararası Doğa Birliğinin pina alanlarının korunması konusunda kararı bulunuyor. Bu yarışmanın bir amacı da Erdek Körfezindeki canlı yaşamını uluslararası düzeyde tanıtmaktır." diye konuştu.

Yarışmaya Güney Kore'den katılan mimar Jun Young Yun da "Erdek Körfezi çok temiz. Su altında harika bir zenginlik var. Küçüklü büyüklü çok sayıda balığın yanı sıra tarihsel ve arkeolojik değeri çok yüksek olan amforalardan da çok etkilendim. Bu arada mercanlar da harika." açıklamasında bulundu.

Yarışmalar sonunda, video görüntü dalında Selahattin Yılmaz birincilik ve üçüncülük, Salih Zeki Çiftçi de ikincilik ödülü aldı.

Pina fotoğraf dalında İlker Acar birinci, İsa Kaplan ikinci ve Jun Young Yun üçüncü olurken makro dalında Seval Oral birinci, İsa Kaplan ikinci ve Oktav Bosmalı üçüncülük derecesini elde etti. Geniş açı fotoğraf dalında ise İlker Acar birinci, Salih Zeki Çiftçi ikinci ve İsa Kaplan da üçüncü oldu.

Dereceye girenleri ödülleri Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Tetik ile protokol üyeleri tarafından verildi.

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Balıkesir Erdek görüntüleme su altı yarışma

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