Erdem Gül beraat etti

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül , MİT TIR’ları dosyası kapsamında devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme ve açıklama suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Yargıtay, Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül 'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozmuş, Dündar'ın 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası alması; Gül'ün de beraat etmesi gerektiği belirtmişti.