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Erdem Gül beraat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 11:49 | Son Güncelleme

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi ERdem Gül, 'Devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme ve açıklama' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Erdem Gül beraat etti

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül , MİT TIR’ları dosyası kapsamında devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme ve açıklama suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Yargıtay, Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül 'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozmuş, Dündar'ın 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası alması; Gül'ün de beraat etmesi gerektiği belirtmişti.


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Erdem Gül Cumhuriyet gazetesi

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