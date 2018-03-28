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Erdem Kolejinde münazara yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 13:14 | Son Güncelleme

Erdem Koleji Ortaokul 6.

Erdem Kolejinde münazara yarışması

Erdem Koleji Ortaokul 6. sınıf öğrencileri düzenlenen münazara yarışmasında birbirinden farklı konuları tartıştılar.
Erdem Koleji Ortaokul 6. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada, öğrenciler gruplara ayrılarak birbirinden farklı konuları tartıştılar. Tartışma konuları Değerler Eğitiminin 30 konu seçmesiyle belirlendi.
10 farklı grubun karşılaşması sonucu finale kalan 2 grup öğrenci arasından birinci seçildi. Yarışmanın finali, Erdem Koleji idarecileri tarafından yapılan oylama ile belirlendi. Sonuçların belirlenmesinin ardından da Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez öğrencileri tebrik etti.
Yarışma hakkında bilgi veren Erdem Koleji Rehberlik Zümresinden Mustafa Kestane “Çocuklara imkan verildiğinde, konuşma hakkı tanındığında, gelişmelerine büyük katkıda bulunduğumuzu görüyoruz. Bu yarışma sayesinde öğrencilerimizin toplum karşısında konuşabilme, düşüncelerini savunabilme yetilerini geliştirmiş olup, bulunduğumuz desteğin haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Erdem Kolejinde münazara yarışması

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