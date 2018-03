Erdemli Belediyesi Ankara’daki turizm fuarına katıldı

Ankara’daki ’Uluslararası Turizm ve Gastronomi Fuarı’na katılan Erdemli Belediyesi, ilçenin tanıtımını yaptığı fuarda 10 ton limon dağıttı.

Ankara Congresium Kongre ve Sergi Sarayında bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ’Uluslararası Turizm ve Gastronomi Fuarı’na, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte birçok ilçe katıldı. Türkiye’den birçok il stant açarak şehirlerini temsil etti. Erdemli’yi temsil etmek üzere kurulan Erdemli Belediyesi standı ise fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi gördü.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli’nin ismini her platformda duyurmaya devam edeceklerini belirterek, ilçenin tanıtılması ile ilgili olarak bu tür fuarları önemsediklerini söyledi. Bundan sonrası için de Erdemli’nin adını duyurmak üzere bu tür fuarlara belediye olarak katılmaya devam edeceklerini kaydeden Tollu, Erdemli’yi en iyi şekilde tanıtmayı sürdüreceklerini belirtti. Başkan Tollu, görev yaptıkları 2009 yılından bu yana Erdemli’nin tanıtımı için büyük bir gelişime ve değişime imza atıklarını dile getirerek, ilçe tarihinde en çok tanıtımın kendi dönemlerinde yapıldığını ifade etti.

Erdemli’nin, dünyanın en güzel coğrafyalarından birisine sahip olduğuna değinerek, bölgede dünyanın en güzel ürünlerinin yetiştiğini belirten Tollu, "İlçemiz, iklimi, doğası, insanlarıyla ve tarım ürünleriyle birlikte dünyanın en mükemmel kentlerinden bir tanesidir. Bu güzelliklerin tanıtıma ve gelişmeye ihtiyacı vardır. Bu güzelliklerin gün yüzüne çıkarılmaya ihtiyacı var. Erdemli Belediyesi olarak bu düşüncelerle ilçenin tanıtıyla alakalı olarak nerede bir faaliyet görürsek hemen orada gayretlerimizi sürdürüyoruz’’ dedi.

‘4 Mevsim Erdemli’ projesiyle ilgili de konuşan Tollu, ‘’Erdemli Belediyesi olarak 6 farklı dilde hazırladığımız ’4 Seasons Erdemli’ projesi ile Erdemli’yi 2 milyar 673 milyon insana tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. ‘Dört Mevsim Erdemli’ adı ile başlattığımız projemiz kapsamında, kentimizi 2 milyar 673 milyon insanımıza tanıtmak ve Erdemli’nin doğal güzelliklerini tarihi ve kültürel zenginliklerini ülke ve bölge turizminin yanında uluslararası düzeyde de adından söz ettirmek istiyoruz. Çünkü Erdemli’nin gelişmeye ve tanıtmaya ihtiyacı var. Erdemli’de yaşayan insanlarımızın hayat standardının yükseltilmesine ihtiyacı var. Erdemli’ye turist gelmesini ve insanlarımızın zenginleşmesini sağlamamız gerekiyor. Biz bu gayeyle çalışıyoruz. Erdemli’nin ismini her platformda duyurmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

10 ton limon dağıtıldı

4 gün süren fuarda Erdemli Belediyesi standını ziyaret eden konuklara, ilçeye has limon, tanıtım kitapçıkları ve Kızkalesi biblosu armağan edildi. 10 ton limonun dağıtıldığı Erdemli standı, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.