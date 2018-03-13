Erdemli Belediyesi zabıtalarına uygulamalı biber gazı eğitimi

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli zabıta memurlarına, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Kerem Keçeli tarafından uygulamalı biber gazı kullanımı eğitimi verildi.

Polis toplumsal olaylarda kullandığı biber gazını bu kez eğitim için Erdemli Belediyesi zabıta memurlarına karşı kullandı. Toplumsal olaylara karşı donanımlı olmak isteyen belediye zabıtası, Mersin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurları tarafından uygulamalı biber gazı eğitimi aldı. Belediye hizmet binası önünde yapılan eğitimde, gruplar halinde sıraya geçen zabıta memurlarına polis biber gazı sıktı. Kuvvet kullanma kriterleri ile ilgili teorik, yasal boyutu ve göz yaşartıcı gazlar hakkında uygulamalı bilgiler alan zabıta memurları, verilen eğitim programını başarılı bir şekilde tamamladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitimlerin başarılı bir şekilde neticelendirildiğini belirterek, biber gazı kullanımının mecbur kalınan durumlarda başvurulan bir yöntem olduğunu dile getirdi. Tollu, memurlarının hem görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili saldırı durumunda savunma amaçlı biber gazı kullanımı ve bu kapsamda bilinçlendirilmesi hem de kurumun hizmet kalitesinin yükselmesi amacıyla bu tip hizmet içi eğitimlerin tüm belediye personeline verilmesine devam edileceğini kaydetti. Tollu, görülen eksiklikler neticesinde modern çağa ayak uydurabilmek adına eğitimlerin süreceğini de sözlerine ekledi.