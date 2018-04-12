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Erdemli Belediyesi’nin her katına avukat odası yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 13:09 | Son Güncelleme

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Erdemli’de inşaatı süren adliye binasında avukatlar için toplam 4 odanın tahsis edileceğini söyledi.Er, Erdemli’nin Kargıcak Mahallesi’nde yeni yapılacak olan adliye binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Erdemli Belediyesi’nin her katına avukat odası yapılıyor

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Erdemli’de inşaatı süren adliye binasında avukatlar için toplam 4 odanın tahsis edileceğini söyledi.
Er, Erdemli’nin Kargıcak Mahallesi’nde yeni yapılacak olan adliye binası inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaatı hızla devam eden ve temmuz ayı içerisinde hizmete girmesi planlanan yeni adliye binasının her katında ‘Avukat Görüşme Odası’nın yer alacağı bilgisini veren Er, "Yeni adiye binasının her katında avukat görüşme odalarının yapılması için Mersin Barosu Başkanlığı olarak gerekli girişimleri yaptık. Erdemli, avukatlarımızın yoğun olduğu bir ilçe. Avukatlarımızın rahatlıkla bir araya gelebileceği ve çalışmalarını yapabileceği ferah bir ortam gerektiğini düşünerek, Erdemli Adliyesi’nin her katında avukatlarımıza özel odanın olması gerektiğini düşündük. Mersin Barosu ve avukatlarımızın, mesleğin itibarına ve saygınlığına yakışır şekilde temsilini sağlamak için çıktığımız bu yolda, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
6 kat ve terastan oluşacak olup, 108 araç kapasiteli otopark alanına sahip olan yeni adliye binasının, 2018 yılı Temmuz ayı içerisinde hizmete girmesinin planlandığının bilgisini veren Er, “Hükümet Konağı içerisindeki kısıtlı yerleşimden dolayı gerek bizler, gerek adliye personelleri çok zor şartlarda hizmet vermeye çalışıyoruz. Yeni bir adliye binasının mutlaka olması gerekiyordu. Yeni adliye binası yapıldıktan sonra inşallah bu sıkıntılar ortadan kalkacak” diye konuştu.

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