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Erdemli'de deniz kirliliği konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 13:15 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesine gelen Kaliforniya merkezli 'Okyanusları Kurtarma Birliği'nin kurucusu Douglas Woodring, Amacımız okyanuslarda ve denizlerde bulunan plastik atıkları yok etmek.

Mehmet DOĞANER ERDEMLİ(Mersin), (DHA) MERSİN'in Erdemli ilçesine gelen Kaliforniya merkezli 'Okyanusları Kurtarma Birliği'nin kurucusu Douglas Woodring, Amacımız okyanuslarda ve denizlerde bulunan plastik atıkları yok etmek. İnsanların kirlettiği bu derin suları plastikten kurtaralım dedi. Erdemli'deki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı 'Mikro Plastik Projesi' kapsamında, 'Denizlerde ve okyanuslarda plastik atıkların zararı ve geri dönüşümü çalışması' konulu eğitim semineri veren Woodring, okyanus ve denizlerin insanların attıkları plastiklerle kirlendiğine dikkat çekti. Dünyada deniz kirliliği probleminin giderek büyüdüğüne işaret eden Woodring, Amacımız okyanuslarda ve denizlerde bulunan plastik atıkları yok etmek ve bu plastikleri geri dönüştürmek. Kirli bir yere çöp atmayı düşünmeden gerçekleştiririz ama temiz bir yere çöp atarken çekiniriz. Onun için okyanusları ve denizlerimizi plastikten temizleyelim ve insanların kirlettiği bu derin suları plastikten kurtaralım diye konuştu. Mikro Plastik Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş ise denizlerin insanlar için önemini vurgulayıp, Amacımız, Okyanuslarda ve Denizlerde plastik atıklarının kalmaması ve tertemiz mavi suların insanlık için sonsuza dek var olmasıdır ifadesini kullandı.

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