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Erdemli’de ’Limon Çiçeği Projesi’ örnek olmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:24 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’Limon Çiçeği Projesi’ kapsamında, Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi ve Tarım Lisesi öğretmenleriyle yapılan çalışmalar neticesinde, ilçede yaşayan yaşlı vatandaşlara hasta yatağı, engelli öğrencilere ise tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.Erdemli Belediyesi’nin sosyal yardım konusunda daha sağlıklı hizmet verebilmek için başlattığı ’Limon Çiçeği Projesi’ örnek hizmetler vermeye devam ediyor.

Erdemli’de ’Limon Çiçeği Projesi’ örnek olmaya devam ediyor

Erdemli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’Limon Çiçeği Projesi’ kapsamında, Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi ve Tarım Lisesi öğretmenleriyle yapılan çalışmalar neticesinde, ilçede yaşayan yaşlı vatandaşlara hasta yatağı, engelli öğrencilere ise tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.
Erdemli Belediyesi’nin sosyal yardım konusunda daha sağlıklı hizmet verebilmek için başlattığı ’Limon Çiçeği Projesi’ örnek hizmetler vermeye devam ediyor. Proje kapsamında kurulan ekipler, ilçede yaşayan vatandaşların yardımına koşuyor. Ekipler, yaşlı vatandaşlara hasta yatağı, engelli öğrencilere ise tekerlekli sandalye yardımı yaparken, ihtiyaç sahibi olan ailelerin de temel ihtiyacı olan ev eşyaları baştan aşağı yeniliyor.
Proje sayesinde engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her türlü yardımına koştuklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ’Limon Çiçeği Projesi’nin bir insanlık projesi olduğunu söyledi. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışarak onların her türlü sorunlarına çözüm getirmeye çalıştıklarını söyleyen Tollu, "Onlara hizmet etmek bizim en asli görevlerimizdendir" dedi.
Yaşlıları ayda en az 3 kez ziyaret ederek tüm ihtiyaçlarını karşılayıp, yatalak hastalara elektrikli hasta yatağı, bedensel engelli vatandaşlara da akülü araç ile engelli tekerlekli sandalye verdiklerini aktaran Tollu, "Belediye olarak nerede insan, orada hizmet düsturu ile hareket ediyoruz. 7’den 70’e insanların doğumundan ölümüne kadar hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Yaptığımız tüm hizmetler insanların yaşam kalitesini arttırmak ve kimsesiz bırakmamaktır. Vatandaşların ’benim belediyem 7/24 yanımda olur’ diyebilmesi için çaba göstermekteyiz" ifadelerini kullandı.
Akdeniz Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Musa Arslan ise Limon Çiçeği ekibi ile birlikte ortak bir çalışma içerisinde olduklarını ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için çalışma yürüttüklerini kaydetti. Arslan, Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi olarak hasta ve yaşlı hizmeti alan öğretmen ve öğrencileri ile birlikte bir proje uygulamaya karar verdiklerini ifade ederek, "Amacımız, öğrencilerimizi proje konusunda bilgilendirmekti. Toplumu daha duyarlı hale getirmek için böyle bir proje gerçekleştirmiş olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Erdemli’de ’Limon Çiçeği Projesi’ örnek olmaya devam ediyor

Erdemli’de ’Limon Çiçeği Projesi’ örnek olmaya devam ediyor

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