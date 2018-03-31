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Erdemoğlu Ailesinden Besni ilçesine iki önemli eser

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

Erdemoğlu Ailesi tarafından 16 derslikli Ali Erdemoğlu Fen Lisesi ile Oyratlı köyüne yapılacak sağlık ocağı yapım çalışmaları başladı.Besni’ye yaptıkları öğrenci yurtları, taziye evleri, sağladıkları istihdam olanakları ve eğitim hayatına yaptıkları katkılarla Besnili vatandaşların takdirini toplayan Erdemoğlu Ailesi ilçeye 16 derslikli lise binası ve Oyratlı köyüne sağlık ocağı yaptırıyor.Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Erdemoğlu Ailesinin Besni’ye yapmış olduğu çok sayıdaki eserlerini 2 yeni proje ile taçlandırdığını belirterek, “Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ile birlikte Besni’ye yapılan Ali Erdemoğlu Fen Lisesi ile Oyratlı köyüne yapılacak olan sağlık ocağı yerini yerinde ziyaret ederek inceledik.

Erdemoğlu Ailesinden Besni ilçesine iki önemli eser

Erdemoğlu Ailesi tarafından 16 derslikli Ali Erdemoğlu Fen Lisesi ile Oyratlı köyüne yapılacak sağlık ocağı yapım çalışmaları başladı.
Besni’ye yaptıkları öğrenci yurtları, taziye evleri, sağladıkları istihdam olanakları ve eğitim hayatına yaptıkları katkılarla Besnili vatandaşların takdirini toplayan Erdemoğlu Ailesi ilçeye 16 derslikli lise binası ve Oyratlı köyüne sağlık ocağı yaptırıyor.
Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Erdemoğlu Ailesinin Besni’ye yapmış olduğu çok sayıdaki eserlerini 2 yeni proje ile taçlandırdığını belirterek, “Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ile birlikte Besni’ye yapılan Ali Erdemoğlu Fen Lisesi ile Oyratlı köyüne yapılacak olan sağlık ocağı yerini yerinde ziyaret ederek inceledik. Ali Erdemoğlu Fen Lisesi 2020-2021 Eğitim öğretim yıllına yetişmesi, yer tespitini gerçekleştirdiğimiz Oyratlı Sağlık Ocağının ise 5-6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Yaklaşık 10 milyon TL’ye mal olacak Fen Lisesi bin metrekare alana yapılıyor. 2020-2021 eğitim öğretim yıllına yetişmesi planlanan Ali Erdemoğlu Fen Lisesi içerisinde 2 adet kütüphane, spor alanları ve laboratuarlar bulunacak. Okulun çevre düzenlemesi de Merinos A.Ş. tarafından yaptırılacak. Modern yapılarla dizayn edilecek olan Fen Lisesi fiziki şartları ve kalitesi ile Adıyaman bölgesinde adından söz ettirecek önemli bir eğitim merkezi olacağı görünüyor.
Ali Erdemoğlu Fen Lisesi’nin yanına Besni Kaymakamlığı tarafından yaptırılacak 200 kişilik öğrenci yurdun ihalesine çıkılması için çalışmalar devam ediyor.
Oyratlı Sağlık Ocağı, bin 400 metrekare alan üzerine yapılacak. 200 metrekare kapalı alana sahip sağlık ocağında muayene odası, doktor odası, hemşire odası ve laboratuardan oluşacak” şeklinde konuştu.

Erdemoğlu Ailesinden Besni ilçesine iki önemli eser

Erdemoğlu Ailesinden Besni ilçesine iki önemli eser

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