Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri Müzesi’nde incelemede bulundu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında yapımı süren 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'ni ziyaret etti.

Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'ndan Kısıklı'daki konutuna giderken, 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'ne uğradı.

Burada çok kısa süre kalan ve ilgililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

