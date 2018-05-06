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 ERDOĞAN: 24 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICINI HEP BERABER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ -1

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 14:38 | Son Güncelleme

  Haber: Gülseli KENARLI-Kamera:İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 24 Haziran'da Türkiyede yeni bir dönemin başlangıcını hep beraber gerçekleştireceğiz" dedi.

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera:İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 24 Haziran'da Türkiyede yeni bir dönemin başlangıcını hep beraber gerçekleştireceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresi öncesi kendisini bekleyenlere seslendi.

"24 HAZİRAN'DA TÜRKİYEDE YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICINI HEP BERABER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Sinan Erdem Spor Salonu önündeki otobüs üzerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız. Manifestoyla kalmayacağız. İnşallah ardından da seçim beyannamemizde neler yaptık neler yapacağız. Bunları açıklayacağız. Zaten biliyorsunuz. Ama bir de yapacaklarımız var. Bunları da inanıyorum ki merak ediyorsunuz. Bunları bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. 24 Haziran'da Türkiyede yeni bir dönemin başlangıcını hep beraber gerçekleştireceğiz. Buna hazır mıyız?" diye konuştu.

"İNŞALLAH BUNDAN SONRA DA BU YOLCULUĞA DEVAM EDECEĞİZ"
Erdoğan şöyle konuştu: Kulun önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Bundan sonra da yine aynı şekilde bu yolculuğumuza devam edeceğiz. Zira bizim ahdimiz var. Biz bu ahdimizden bugüne kada taviz vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Rabbimeme hamdediyorum bana sizler gibi yol arkadaşları nasip etti. Sizler gibi yol arkadaşlarıyla bu yolculuğu Ak Parti olarak 16 yıl sürdürdürdük ve sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonra da bu yolculuğa devam edeceğiz. Bizi bölemeycekler. Topraklarımızı parçalayamayacaklar. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde F16 olduk tepelerine tepelerine bindik. Şu anda teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 4415. Durmak yok yola devam.

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-Erdoğan'ın konuşması
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