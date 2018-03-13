HABER

Erdoğan, 28 Şubat'ta yaşadıklarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat sürecinde haksızlıklara uğrayan ve çeşitli nedenlerle gurbet hayatı yaşamak zorunda bırakılanların yaşadıklarının konu alındığı "Gurbet Kuşları" belgeselinde, o dönem yaşadıklarını anlattı - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim gibi, eşim gibi birçok aile bu hasreti çektiler. Gönderenler dönüşlerini beklediler. Gönderemeyenler yavruları üniversitede okuyamadığı için onlar da hep dertliydiler ve bunun için de hep hüzün içinde adeta bir ömür geçirdiler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat sürecinde haksızlıklara uğrayan ve çeşitli nedenlerle gurbet hayatı yaşamak zorunda bırakılanların yaşadıklarının konu alındığı "Gurbet Kuşları" belgeselinde, o dönem yaşadıklarını anlattı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 28 Şubat darbe sürecini konu edinen "Gurbet Kuşları" belgeselinin galası yapıldı.

"Öz Vatanında Garip ve Parya Kılınanların Hikayesi" temasıyla hazırlanan "Gurbet Kuşları" belgeselinde, 28 Şubat postmodern darbe sürecinin yaşandığı dönemlerde, başta başörtüsü olmak üzere fikirleri ve inançları nedeniyle ayrımcılıkla karşı karşıya kalanların yaşadıkları ele alındı.

Konusu ve katılımcıları itibarıyla alanında ilk olma niteliği taşıyan belgeselde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat dönemindeki antidemokratik uygulamaları anlatarak, yaşanan mağduriyetlere ailesinden örnekler verdi.

- "Hep hüzün içinde adeta bir ömür geçirdiler"

Haksızlıklara uğrayan ve çeşitli nedenlerle gurbet hayatı yaşamak zorunda bırakılanların yaşadıklarının konu alındığı belgeselde başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere o dönemin tanık ve mağdurları anlatımlarıyla yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan belgeselde, bir baba olarak o dönem duyduğu evlat özleminden söz ederken şu ifadeleri kullandı:

"Benim gibi, eşim gibi birçok aile bu hasreti çektiler. Gönderenler dönüşlerini beklediler. Gönderemeyenler yavruları üniversitede okuyamadığı için onlar da hep dertliydiler ve bunun için de hep hüzün içinde adeta bir ömür geçirdiler. Haksızlıklara son verilmesi hamd olsun milletimizin de rahatlamasını sağladı."

Belgeselde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, şu görüşlerine yer verildi:

"Başı örtülü olduğu için nice kızımız üniversite tahsili göremedi. Polis copları ile dövüldükleri günleri bilirim. Başlarından başörtülerinin sökülüp alınarak okula sokuldukları günleri bilirim. Bana ülkelerin hükümet başkanları, cumhurbaşkanları, 'Sizin kızlarınız, sizin oğlunuz niye Amerika'da okuyor?' bu soruyu sordular. Dedim ki (kızlarımın kendi ülkemde ne yazık ki inandığı gibi okuma hakkı yok)."

- 22 saatlik röportaj ve çekimlerle tamamlandı

Bir buçuk yıl süren çalışmayla hazırlanan 80 dakikalık "Gurbet Kuşları" belgeseli, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere dönemin 20 sembol ismiyle 22 saatlik röportaj ve çekimlerle tamamlandı.

Yazar ve senarist Servet Aydemir'in yazıp yönettiği ve yakın bir tarihte TRT ekranlarında yayınlanacak belgeselin, yurt içinde ve dışında pek çok mecrada gösterimlerinin yapılması ve festivallere gönderilmesi planlandı.

TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
Keltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntülerKeltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntüler
Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
28 şubat süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Öz Vatanında Garip ve Parya Kılınanların Hikayesi Servet Aydemir

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

TSK acı haberi verdi: Ağrı ve Cinderes’te 2 asker şehit oldu

TSK acı haberi verdi: Ağrı ve Cinderes’te 2 asker şehit oldu

Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı

Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı

Bursa'da 'gondol' devrildi!

Bursa'da 'gondol' devrildi!

Acı haber geldi: 1 asker şehit

Acı haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Orman Bölgede iş makineleri operatörlerine eğitim

Orman Bölgede iş makineleri operatörlerine eğitim

Havadan görüntülerle işte yeni Şırnak

Havadan görüntülerle işte yeni Şırnak

Gebzeli öğrenciler Akif’i okuyarak andı

Gebzeli öğrenciler Akif’i okuyarak andı

Öğrenciler Nilüfer Belediyesi’nin hizmetlerini inceledi

Öğrenciler Nilüfer Belediyesi’nin hizmetlerini inceledi

Artvin Tanıtım Günleri’ne yoğun ilgi

Artvin Tanıtım Günleri’ne yoğun ilgi

Hünkâr Köşkü Müzesi’nde saray halıları koleksiyonu göz kamaştırıyor

Hünkâr Köşkü Müzesi’nde saray halıları koleksiyonu göz kamaştırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.