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Erdoğan, 6. UETD Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 19:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) "Yurt dışındaki çocuklarımızın ana dilimiz Türkçe'yi öğrenmeleri için proje desteklerimizi çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda hafta sonu okullarıyla çocuklarımızın ana dilleri Türkçe'yi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz" - "TRT Türk yeniden yapılandırılarak, yurt dışındaki vatandaşlarımıza daha geniş hizmet sunacak" - "Yeni dönemde TBMM bünyesinde 'Yurtdışı Türkler Komisyonu' adıyla bir daimi komisyon kurulmasını tavsiye edeceğiz" - "Yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın ülkemizde yarı zamanlı çalışabilmeleri konusunda, seçimlerin hemen ardından beklediğiniz adımları atmaya başlıyoruz"

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yurt dışındaki çocuklarımızın ana dilimiz Türkçe'yi öğrenmeleri için proje desteklerimizi çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda hafta sonu okullarıyla çocuklarımızın ana dilleri Türkçe'yi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz." dedi.

"Zetra" Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleşen Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6'ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'da yaşayan Türklere dinlerine ve diline çok iyi sahip çıkmasını tavsiye etti.

"Bunları kaybettiğinizde kaybolursunuz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da yaşayan Türklerden, çocuklarına ana dillerini en iyi şekilde öğretmelerini ve bulundukları ülkelerde en iyi eğitimi aldırmalarını istedi.

Erdoğan, yurt dışındaki evlatlardan binlercesini düzenledikleri programlarla Türkiye'ye getirerek tarihlerini, kültürlerini, medeniyetlerini yakından görmelerini temin ettiklerini, yaşadıkları ülkelerden Türkiye'ye gelen vatandaşların da araçlarını Türkiye sınırları içinde kullanabilme sürelerini 2 yıla çıkardıklarını hatırlattı.

- "Kimse bu konudaki kirli propagandalara kanmasın"

Diasporadaki vatandaşlara verilecek yeni hizmetler ile bazı müjdeleri paylaşan Recep Tayyip Erdoğan, "Yurt dışındaki çocuklarımızın ana dilimiz Türkçe'yi öğrenmeleri için proje desteklerimizi çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda hafta sonu okulları ile çocuklarımızın ana dilleri Türkçe'yi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz. Diasporadaki gençlerimize ayrılan üniversitelerdeki kontenjanları 2 katına çıkartıyoruz." şeklinde konuştu.

Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik kamu hizmetlerini basitleştirmeye yönelik atılacak adımlara değinen Erdoğan, vatandaşların konsolosluk işlemleriyle ilgili tüm harçlarını banka kartıyla doğrudan başkonsolosluklara ödeyebileceklerini belirtti.

Bu uygulamayla bankanın aradan çıkarıldığını, vatandaşların gereksiz yere komisyon ödemesinin önüne geçildiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Boşanma kararlarının başka yere ihtiyaç kalmaksızın başkonsolosluklarımızca yapılacak işlemle tanınması konusunda başvurular alınmaya başlandı. Türkiye'de tekrar dava açıp yıllarca bekleme ve binlerce avro ödeme dönemi artık geride kaldı. Dövizle askerliği 6 bin avrodan bin avroya düşürmekle kalmadık, 38 yaşını aşmış ama dövizle askerliğe başvuramamış kişilerin sorunlarını da yakında çözüyoruz. Farklı kurumlarımız tarafından yürütülen hizmetlerin koordinasyonunu çok daha etkin ve hızlı hale getirmek için Yurtdışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulu tesis ediyoruz. Konsolosluk bölgelerinde sekretaryası Yurtdışı Türkler Başkanlığımız tarafından yürütülecek Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Meclisi oluşturacağız. Yeni dönemde TBMM bünyesinde 'Yurtdışı Türkler Komisyonu' adıyla bir daimi komisyon kurulmasını tavsiye edeceğiz. Yurt dışındaki Türkçe yerel medyayı güçlendirmek için Basın İlan Kurumunun yurt dışındaki Türk medyasına da ilan ve reklam verebilmesinin önünü açacağız. Kişisel verilerin korunması, ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak en önemlisi de vatandaşlarımızın menfaati esas alınacak şekilde bu da gerçekleştirilecektir. Bütün bunlarla beraber kimse bu konudaki kirli propagandalara kanmasın ve endişe etmesin. TRT Türk yeniden yapılandırılarak, yurt dışındaki vatandaşlarımıza daha geniş hizmet sunacak."

Yurt dışında yaşayan Türklere yönelik bir müjdesinin daha olduğunu bildiren Erdoğan, "Yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın ülkemizde yarı zamanlı çalışabilmeleri konusunda, seçimlerin hemen ardından beklediğiniz adımları atmaya başlıyoruz." bilgisini paylaştı.

(Sürecek)

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) 6. UETD Genel Kurul Toplantısı

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