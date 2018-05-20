Erdoğan, 6. UETD Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye'yi ileriye doğru götürmek istedikçe birileri de sürekli durdurmaya hatta geriletmeye çalışıyor. Bunu tek başlarına başaramayacaklarını bildikleri için işi siyasi mahremiyetlerinden bile vazgeçerek milletvekillerinden seçmenlerine kadar her şeylerini paylaşmaya kadar vardırdılar." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zetra" Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleşen Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nün yeni yapılmış dev yatırımlar olduğunu ve bu yatırımlara devam edeceklerini belirten Erdoğan, 25 olan havaalanı sayısını 54'e çıkardıklarını anımsattı. "Ülkenin özellikle son beş yıldır yaşadığı her hadise, gören gözler, duyan kulaklar, hakkı konuşan diller, vicdan sahibi yürekler için ibretlik vesikalarla doludur." ifadesini kullanan Erdoğan, Gezi olayları ile başlayan, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimi ile süren terör olaylarıyla, kanlı bir hale dönüşen 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile ihanetin tüm çıplaklığı ile ortaya çıktığı bir sürecin hep birlikte yaşandığını vurguladı.

- "Yurdumuza alçakları uğratmamak için gövdemizi siper ettik" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu öyle bir dönemdi ki yeri geldi en yakınımızdakilere, yıllarca birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımıza dahi hakikatleri anlatmakta zorlandığımız anlar oldu. Ülkemize kurulan tuzağı en iyi gören milletimiz oldu. Sizler, inanıyorum ki bunun farkındasınız. Şahsımıza yönelik gibi gözüken ama aslında milletimize ve devletimize diz çökertmeyi, istiklalimize ve istikbalimize özellikle diz çöktürtmeyi hedefleyenler, bu saldırılarda milletimizin dik duruşu ile avuçlarını yaladılar. Türkiye, bu dönemdeki mücadelesi ile ikinci bir Kurtuluş Savaşı veriyor." değerlendirmesini yaptı. Konuşmasında İstiklal Marşı'nın "Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar / Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var / Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar / 'Medeniyet' dediğin tek dişi kalmış canavar? / Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın / Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın / Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın / Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın." dizelerini okuyan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de iman dolu serhaddimize güvenerek yurdumuza alçakları uğratmamak için gövdemizi siper ettik. Önce darbecileri, teröristleri, onların gizli, açık destekçilerini durdurduk. Ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile ülkemizin güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu delik deşik ettik. İnşallah yakında yeni kazanımlarla açtığımız bu yolda, kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz. Ülkemize silah doğrultan son teröristi de imha edene kadar bize durmak yok bu böyle biline." Bugüne kadar beşer planda hiç bir kulun önünde eğilmediklerinin altını çizemn Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğildik. Bundan sonra da böyle olacak." diye konuştu. - "Yerli ve milli olan herkese kapımız açıktır" Erdoğan, sadece terör örgütleri ve onların gerisindeki güçlerle mücadele etmekle kalmadıklarını, aynı zamanda ülkeyi mevcut sıkıntıları ile daha kolay baş edebileceği, geleceğine güvenle bakabileceği yeni bir yönetim sistemine kavuşturacak adımları da attıklarını belirtti.

16 Nisan halk oylamasında, millet tarafından kabul edilen Anayasa değişikliği ile kararı verilen yeni yönetim sisteminin 24 Haziran seçimlerinin ardından tümüyle yürürlüğe gireceğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Biz Türkiye'yi ileriye doğru götürmek istedikçe birileri de sürekli durdurmaya hatta geriletmeye çalışıyor. Bunu tek başlarına başaramayacaklarını bildikleri için işi siyasi mahremiyetlerinden bile vazgeçerek milletvekillerinden seçmenlerine kadar her şeylerini paylaşmaya kadar vardırdılar. Normal şartlarda yolda karşılaşsalar birbirlerine selam vermeyecek olanlar, el ele kol kola girip karşımıza dikildiler. Biz ise 16 yıldır hep olduğu gibi bugün de sadece ve sadece milletimizle birlikte yürüyoruz. Bu yolculuğu, yerli ve milli olan herkesle birlikte sürdürmeyi, onun için Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Büyük Birlik Partisi de bize katıldı ve Cumhur İttifakı bu şekilde şu anda seçime girdi. Yerli ve milli olan herkese kapımız açıktır." Avrupalı Türklerin cumhurbaşkanlığı seçiminde, 1 Kasım seçimlerinde, 16 Nisan halk oylamasında açık ara farkla kendilerine destek olduğunu, şimdi 24 Haziran seçimleri için bir kez daha bu desteğe ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Erdoğan, salonda bulunanlara şöyle seslendi:

"Şimdi soruyorum size, öyle bir cevap verin ki Almanya'sından Fransa'sına, Belçika'sından Avusturya'sına, Hollanda'sına kadar Avrupa'nın her yerinden duyulsun. Türkiye'yi yeniden kaosa, belirsizliğe, istikrarsızlığa sürüklemek için kurulan şer ittifakına karşı 24 Haziran'da bizimle beraber yürümeye var mısınız? Cumhurbaşkanlığı seçiminde rekor bir oyla bizleri Cumhurbaşkanlığına ve parlamentoda kahir eksi

ereyetle milletvekillerimizi çıkarmaya var mısınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlü bir şekilde hayata geçirecek Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmaya var mısınız? İstiklalinize ve istikbalinize sahip çıkmaya var mısınız? Terör örgütlerine, onların yerli ve yabancı iş birlikçilerine, şöyle sağlamından bir Osmanlı tokadı atmaya var mısınız? Avrupalı Türklerin gücünü tüm dünyaya göstermeye var mısınız?" Erdoğan, salondakilerin "evet" yanıtı üzerine, "Maşallah, Saraybosna'dan yükselen bu ses 24 Haziran'daki zaferimizin müjdecisidir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rabia işareti yaparak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet... Rabbim bizi bunlardan mahrum etmesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Yolunuz bantınız açık olsun. Kazalardan belalardan hepimizi muhafaza buyursun." ifadesini kullandı.