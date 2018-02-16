HABER

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 13:55 | Son Güncelleme

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp tutuklanan 6 sanığın görüşmelerindeki detaylar hainliklerini ortaya çıkardı. Tutuklu sanıkların görüşmelerinde, Türk bayrağından iğrendiklerini söyledikleri, 15 Temmuz şehitlerine 'Salak' dedikleri ve darbe girişiminin sembol ismi Şehit Ömer Halisdemir’e hakaret ettiklerinin belirlendiği öğrenildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilen örgüt elemanlarını ayakta tutmaya çalışan, gündem oluşturmak isteyen, örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunu yüksek tutarak, destek olup, örgütle irtibatlarını sağlayan şüphelilere Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, Ardahan ve Sakarya’da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Gökhan Çapat, Taner Özsoy, Süleyman Ünver, Halit Kaan Bayram, Arda Sözen ve Sezgin Ateş 9 Kasım 2017 tarihinde tutuklandı. Tutuklanan 6 sanığın yargılanmasına Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Mart ayı içerisinde başlanacağı öğrenilirken, telefon ve sosyal medya görüşmelerindeki detaylar hainliklerini ortaya çıkardı.

20180216AW308642_02

"Türk bayrağından iğreniyorum"

Haklarında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan dava açılan sanıklardan Taner Özsoy’un ses kayıtlarında, "Ya Türk bayrağı görünce bir insan rahatsız olur mu, oluyorum vallaha iğreniyorum ya” dediği ortaya çıktı.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde askeri kanatın 1 numaralı sorumlusu olarak Akıncı Üssü'nde yakalanıp tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’le ilgili bir görüşmede ise sanıklardan Sülayman Ünver’in, ”Askerler onu üzerinde tutuyormuş, halen hiyerarşisi varmış” dediği, buna karşılık sanıklardan Taner Özsoy’un, “Tabii canım ben diyorum Akın paşa istese hapisteyken bile darbe yaptırır kı” dediğinin kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Arda Sözen’in “Devlet batıyor” dediği, Taner Özsoy’un ise “Batsın bana ne, ben istiyorum batsın bir ekmeğe muhtaç olsunlar, Türkiye yüzde 98 bu işe ortak mı ortak, bu işi beraber yapıyorlar. AK Parti'yle beraber yapıyorlar. Ben Erdoğan’a ana avrat sövüyorum. Erdoğan bir tanrıdır Türkiye için. O yüzden bu ülkenin yerle bir olmasını işgal edilmesini görsem dahi ah vah demem” dediği belirlendi.

Şehit Ömer Halisdemir’e büyük saygısızlık

Sanıklardan Taner Özsoy’un, 15 Temmuz Hain Darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Şehit Ömer Halisdemir’e hakaretler içeren konuşmaları da ortaya çıktı.
Sanıklardan Arda Sözen ile görüşen Taner Özsoy'un, "Ömer Halisdemir şehit midir bilmiyorum da inşallah değildir. Y....k sen kimsin ordunun en değerlisini öldürüyorsun, lan sen kimsin y....k, a.... herif, sen bi de kahraman olmuşun, neyin kahramanısın. Hadi emir komuta zinciriyle bu işi yaptın öldün, nasıl şehit oluyorsun” diyerek hakaret ettiği dava dosyasında yer aldı.

250 şehide "salak" dediler, FETÖ diyeni kesmek istediler

Görüşmelerde sanıklardan Taner Özsoy’un "Fetullahçılar darbe yaptı diyen kim var kim yok hepsini keseceksin" dediği, diğer sanık Süleyman Ünver’in ise “Abi, FETÖ diyeni keseceksin, keseceksin ya” diye cevap verdiği ortaya çıktı.

Yine konuşmalardan birinde sanıkların 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 250 kişiye hakaret ettikleri belirlendi. Sanık Halit Kaan Bayram, 15 Temmuz şehitlerini kast ederek,”O 250 salak öldü ya” dediği, Süleyman Ünver’in “He salak onlar ya” diye cevap verdiği, Bayram’ın “O 250 salağın yerine 30-40 bin asker öldüreceklerdi” şeklinde konuştuğu da kayıtlara yansıdı.
Sanıkların aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhuriyet Savcılarına hakaret edip, küfürlü konuşmalar yaptıkları, bunların yanı sıra FETÖ’ye karşı görüş beyan edenleri öldürme isteklerinin olduğuna kadar bir çok konunun dava dosyasına girdiği öğrenildi.

Konuşmalarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i de öven sanıkların, "Ermeni doğudan, Yunan batıdan girerse, Ruslar da girse Ardahan tarafından nasıl güzel olur mu, Türkiye bitti, bu NATO uçakları Türkiye’ye bomba yağdırırsa şaşırma" gibi ifadeler de kullandıklarının tespit edildiği bildirildi. (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Tillerson'dan açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Tillerson'dan açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Tillerson'dan açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Tillerson'dan açıklamalar

İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!

Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!

Afrin'de teröristler püskürtülüyor! Bölgede sıcak gelişmeler...

Afrin'de teröristler püskürtülüyor! Bölgede sıcak gelişmeler...

Okuyucu Yorumları 49 yorum
İşte idam bu yüzden lazım. Terörist demek için illaki elinde kalaşnikof olmasına gerek yok.
@mesutkay_83 aynen oyle... akp kimlerle ortalık yapmıs senelerce ve turkiyeyi nasıl bir bataga suruklemiş....kamer gencin ustune yurumuslerdi mecliste fettullah haindir dediginde....şimdide chpyi suclamaya calısıyorlar.. ama TURK halkı malesef balyoz ergenekondaki gibi yine anlayamıyor
mynette yorum yapanların içinde yokmu sanki 15 Temmuzda sokağa çıkan Millete"salak mal gerizekalı "vs diyenler burdada var Heryerde hitab şekilleri aynı..Hedeflerinde Millet var Devlet var Çünkü dünyaya aynı pencereden bakıyorlar aynı membâdan su içiyorlar daha doğrusu ; hepsi aynı b.kun sineği
evet kardeşim çok haklısın şu yazını beğenmedim butonuna basanların alayı da fetöcü
@palermo544 aynen oyle... akp kimlerle ortalık yapmıs senelerce (ve hala içlerinde var)ve turkiyeyi nasıl bir bataga suruklemiş....kamer gencin ustune yurumuslerdi mecliste fettullah haindir dediginde....şimdide chpyi suclamaya calısıyorlar.. ama TURK halkı malesef balyoz ergenekondaki gibi yine anlayamıyor yine uyuyor
@cahitcihat HE HALK UYUYOR Bİ UYANIK SİZSİNİZ BİR ASKER 16 SENEDE Mİ PAŞA OLUYOR A.TANER KIŞLALIYI OKUYUN BAKALIM SADECE AK PARTİ Mİ DESTEKLEMİŞ Kİ A.TANER KIŞLALI 1999 DA ÖLDÜRÜLDÜ.UĞUR MUMCUYA BAKIN BAKALIM KİMLER KİMLER DESTEKLEMİŞ PKK YI FETÖYÜ AMA OKUMAK ZOR KLAVYEDEN HALKA HAKARET KOLAY RAHMETLİ BÜLENT ECEVİTE FETÖ İÇİN HANGİ RAPORLAR SUNULMUŞ O NE CEVAP VERMİŞ
@kafules yalancının
@palermo544 sadece fetö değil pkk lılarada fetöcülerle beraber yatmaya başladı..
Ömründe fetöyü duymayan fetöcü kankileri değil tersine dünya
hepsini imha edin, telef edin. adalet bu vatan hainleri için değil.
bu fetöcülerden hariç bizlerde sana vesizlere aynı şekilde küfrediyruz
ee sizde teröristsiniz zaten aynı pis kandansınızya
tck163 geri gelmeli,bunların niyeti apaçık!;TC düşmanlığı.
turk bayragi bu ulkede yasayan irki inanci ne olursa olsun herkesin namusudur
Bayrağımızdan iğrenen bu alçakları beslemeye gerek yok asalım gitsin.
asıl salaklar sizlersiniz baskasinin maşaliğıni yaparak doğup buyuyup yiyip içip yasadiginiz su guzel memlekete ihanet ettiniz şoyle bir aynaya baksan kim salak gorecen ama
Bu sümüklü meczubun çomarlarının evleri dağıldı ocakları söndü ama hala sümüklünün donunu kokluyorlar.karılarını katolaglara basarak pazarlamış hainlerin hala peşini bırakmıyorlar hainler..
idam olsaydı bunları duymayacaktık
@harun.omeroglu eğer idam olsaydı ergenekon dan içeri atılan sonrada biz kandırıldık diye serbes bıraktığınız askerlerde idam edilecekti.
abdülhamitin torunları :) ve badem bıyıklı değilmi hepsi birer birer vatan haini nerde ne makamda olursa olsunlar.
tayyip başkan...sporda kenunu geriye dönük işlediniz 3 sene evvel..burdada çıkarın idamı geriye dönük işleyin 1 kereye mahsus..neyi bekliyorsunuz..ben esnafım geberiyorum darboğazdan..bu adileri bizim paramızla beslemeyin..
beter ol
Yalan haber
@kivanc_batur Fetönün rezilliği ortaya çıkınca yalan haber diye hainleri savunmak onlardan olduğunuzun ispatıdır.
@kivanc_batur sende sümüklünün kripto çakalısın..bekle sıra sanada gelecek..
Vay sümüklü meczubun çomarları vay..!!daha akıllanmamış bu beyinsizler..kimbilir neler içirmiş bunlara.Türk bayrağından nefret etmenize şaşırmadık çünkü siz satılmış soysuz vatansızsınız.
Darbenin ilk saatlerinde tencere tavayla kutlama yapan kansızların desteklediği adamlar bunlar işte.Komşularınız içinde varsa güvende değilsiniz.
o tencere tavalar var ya ...
ARKADAŞ BENİM ANLAMADIĞIM BİŞEY VAR BU ÜLKENİN KİMLİGİNİ TAŞIYAN BU ÜLKEDE YAŞIYAN GERÇEK BİR TÜRK DAR AGACNA GİTSEDE ŞANLI BAYRAĞA İHANET ETMEZ.BAYRAĞA KÜFREDEN İN KANINDA VE TOHUMUNDA MUTLAKA BOZUKLUK VARDIR.. BOŞUNA İÇERDE BESLEMENIN MANASI YOK BENCE KISA YOLDAN....
@benzinci BİZLER UNUTMADIK TAKSİLERDEKİ BAYRAKLARI POL,İS DURDURUP KAZITTIRMADIMI BANA SORARSAN BAYRAGI BİR TEK ATATÜRKCÜ OLANLAR KULLANMAZLAR DİGERLERİNİN BAYRAKLA TÜRKLÜKLE PEK İŞİ OLMAZ
Yagılyıp asın gitsin kaçanlarıda çıkarılıcak yasayla vatandaşlıktan atın.
ÖMER HALİS DEMİR DE FETÖCÜY MÜŞ.ONUDA ASALIM_?
Hainlik ancak bu kadar olur.
kimse haberi sorgulamiyor ,hoop baliklama,asalim keselim idam edelim....hain diye cenazesine sahip cikmayip sonra kahraman oldugu anlasilan bir yüzbasi var..hukuk olmayan özgür basini olmayan bir ülkede kime güveneceksin.....
@ressamibrahimi2017 Kimmiş kahraman söyle de herkes öğrensin...
Benim vergilerimle bu köpekleri cezaevlerinde bedava beslemeyin götürün maden ocaklarına yediği ekmeğin parasını kazansın
aynen dogru döylüyorsun
Allah rızası için idam gelsin.bu hainleri Türkiye de barındırmayın.bayrağıma ay yıldızlı hilalime saygısızlık edenin allah belasını versin
siyasi olarak kim varsa fetöcü bir an önce işleme alınmadığı sürece şehit olanların kemikleri sızlatıyorsunuz resmen boy boy videoları var boy boy resimleri var ama tutuklanan sürayiyi tutatn masa başında oturanlar işleri çevirenler serbest adalet siyasilere işlemiyormu bu ülkede...
BU BU ÜLKEDE TAKSİLERDEKİ BAYRAKLARI POL,İS DURDURUP KAZITTIRMADIMI BANA SORARSAN BAYRAGI BİR TEK ATATÜRKCÜ OLANLAR KULLANMAZLAR DİGERLERİNİN BAYRAKLA TÜRKLÜKLE PEK İŞİ OLMAZ
ömer halisdemir vatan ve islam uğruna şehit olmuş bir kahramandır,yazık sattı kardeşlerini,demekki sözde müslümanmış
@ccwolf Ömer Halisdemir Atatürk'çü vatansever bir askerdir. Sizin gibi fetöyü terör örgütlerini besleyip şımartan barzani ile kolkola giren kokuşmuş ak köpeklerin değil.
Sıkın bu itlerin kafasına yeter artık
NE KADAR FETÖCÜ VARSA HEPSİNİN
hadi bu fötücüler deşifre oldu. ya hala akp zırhına bürünüp etrafta fetöcülere numaradan küfreden , akpli gizli fetöcüler ne olacak. işte bunu kimse ayıramaz. yani kimin ne olduğu belli değil. işte bu belirsizlik yüzünden kendilerini gizlemek için chp ye fetö sözcüsü diyorlar ya akıllara zarar. hadi bu onların işine geliyor ya akp yetkilileri onlar neden chp ye yükleniyor. aslında herkes gerçeği biliyor. içindeki fötücleri ayıramayan akp cambaza bak diyor.
@ahmeddid Aslında hepsi belli, geçmişte fetoya övgüler dizenlerin videosunu görmek yeterli.
fetö denilen şeytan kuranı kerimi bile yok sayıyorsa. bunlar hangi dine mensup. fetö denilen mahlukatı ve yandaşlarını ayaklarından türkiye nin orta yerine türk bayrağı önünde asacaksın herkes yüzlerine tükürüp hırsını alacak.
En büyük fetöcü yıllardır fetöyü koynunda besleyenlerdir. Biz 20 sene öncesinde de fetoya sövüyorduk, şimdi de sövüyoruz. Ama "bitsin bu hasret" diyenlerin kaşı gözü ayrı oynuyor.
Türk bayrağına hakaret etmeleri cok yanlış bence...
Diğer Haberler
Servisçiler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Derneği ilk olağan genel kurul toplantısı

Servisçiler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Derneği ilk olağan genel kurul toplantısı

Gazeteci Deniz Yücel tahliye sonrası görüntülendi

Gazeteci Deniz Yücel tahliye sonrası görüntülendi

Afrin şehitleri için eller semaya açıldı

Afrin şehitleri için eller semaya açıldı

Gürsululardan “Zeytin Dalı" destek

Gürsululardan “Zeytin Dalı" destek

Belediye Meclis üyesinin acı günü

Belediye Meclis üyesinin acı günü

Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Çevikelli, “Ergene’nin he yönü ile cazibe merkezi olması yönünde çaba gösteriyoruz”

Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Çevikelli, “Ergene’nin he yönü ile cazibe merkezi olması yönünde çaba gösteriyoruz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.