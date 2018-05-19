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Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 19:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti öncesi alınan "Erdoğan'a Balkanlar'da suikast yapılabileceği" ihbarları, istihbarat ve güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da konu ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bozdağ açıklamasında, 'Böylesine büyük bir liderden ve dava adamından rahatsız olan ve cumhurbaşkanımızı yok etmek isteyen çevrelerin olduğunu da biliyoruz. Süikast ihbarları,her daim olan ihbarlardır.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Bosna Hersek ziyareti öncesi istihbarat örgütlerine ulaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Balkanlar’da bir grup Türk asıllı tarafından suikast yapılabileceği ihbarları, güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yaşayan Türklerden istihbarat birimlerine, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Balkan ülkelerine yapacağı bir ziyaret sırasında suikast girişiminde bulunulabileceği yönünde duyumlar olduğu” ihbarı geldi.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Batılı haber alma servislerinden de Türk istihbarat birimlerine “Önümüzdeki dönemde Balkanlara gerçekleştireceği bir ziyaret sırasında bir grup Türk uyruklu kişinin Erdoğan’a yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu” yönünde bilgi verildi. Farklı kaynaklardan gelen benzer bilgiler üzerine harekete geçen güvenlik birimlerince konuyla ilgili araştırma başlatıldı.

Alınan ihbarlarla ilgili detaylı istihbari çalışmaların sürdüğü, şu anda zaman, gün, lokasyon, planlanan suikast metodu konusunda net bilgiye sahip olunmadığı, istihbarat örgütlerinin, konunun araştırılması sırasında koordinasyon içinde hareket ettiği ve bilgi paylaşımında bulundukları öğrenildi.

İÇ POLİTİKA MALZEMESİ OLARAK KULLANILACAK

Öte yandan Erdoğan’ın Saraybosna’ya yapacağı ziyaretin, Bosna Hersek’te 7 Ekim’de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde bu ülkenin muhalefeti tarafından iç politika malzemesi olarak kullanılacağı öne sürüldü.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç liderliğindeki Demokratik Eylem Partisi’ne muhalif grupların, ziyaret sırasında Erdoğan’ı protesto edeceği belirlendi. Muhalefetin, Skenderija Meydanı’nda düzenleyeceği protesto mitingine katılımı geniş tutmak için sosyal medyadan çağrı yaptığı ortaya çıktı. (AA)

BEKİR BOZDAĞ TWİTTER'DAN İDDİALARA İLİŞKİN KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Balkanlar'da suikast düzenleneceği ihbarı sonrası Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ konu ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. İşte Bekir Bozdağ'ın açıklamasının detayları:

"Recep Tayyip Erdoğan; Türkiye Cumhurbaşkanıdır, Türk milletinin lideridir, milletin adamıdır, adaletin bekçisidir, mazlumların cesur ve gür sesidir, her daim hakkı tutup kaldırandır, milletine,bayrağına,vatanına ve devletine sevdalıdır, Allah’a ve Resulü’ne aşıktır.

"CUMHURBAŞKANIMIZI YOK ETMEK İSTEYEN ÇEVRELERİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Böylesine büyük bir liderden ve dava adamından rahatsız olan ve cumhurbaşkanımızı yok etmek isteyen çevrelerin olduğunu da biliyoruz. Süikast ihbarları,her daim olan ihbarlardır.

Recep Tayyip Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak,yolundan ve davasından dönecek biri değildir.

Recep Tayyip Erdoğan, imanlı, salih bir mü’mindir. Allah’ın izni olmadan verilen canı kimsenin alamayacağına imanı tamdır.

Cumhurbaşkanımız bugünlere,nice tehditleri ve nice baskıları aşarak, nice oyunları ve tuzakları bozarak geldi, bundan sonra da aynı inançla devam edecektir.

"SUİKAST İHBARLARI YENİ DEĞİL SÜREKİ VARDIR"

Cumhurbaşkanımıza süikast ihbarları,yeni değil,sürekli vardır.

Baskı, tehdit ve ölüm korkusuyla, baskı altına alınacak, davasından vazgeçirilecek ve yolundan döndürülecek bir lider değildir R.Tayyip Erdoğan.

Bunca yaşanmışlığa rağmen, bunu öğrenememiş olanlar ancak ahmaklardır.

Allah’ın yardımı, himayesi ve muhafızlığı altında, aziz milletimizin, ümmeti Muhammed’in ve mazlumların duasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yoluna devam edecektir.

Kimse bu yolu kapatamayacak, kimse bu yürüyüşü durdurmayacaktır.

Ya Rabbi! İslam ve Türkiye düşmanlarının şerrinden cumhurbaşkanımızı sen koru.

Ya Rabbi, sen tuzak kuranların en hayırlısısın, bütün tuzakları kuranların başına geçir.

Ya Rabbi, milletimizin,ümmeti Muhammed’in ve mazlumların lideri ve umudu cumhurbaşkanımızın muhafızı sen ol."

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cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bosna hersek suikast iddiası istihbarat

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Anayasayı geçirmek için ülkeye suikast düzenlenmişti, başkanlığı geçirmek için de cumhurbaşkanına suikast düzenlenecek diye haberin yayılmasına şaşırmadım
Yine seçim yine suikast ihbarı artık yemiyoruz gerçi hiç bir zaman yemedik bu aldatmacaları Arınç ve sümeyye suikastleri gibi asparagas ve mağdur edebiyatı başka bir halt değil
yah he he.. 250 korumayla geziyor hala bir şey olursa kendi hatası..
Bence spekülasyon.
2000 koruma + polis + asker tabi bunlar hikâye 4000 metereden nokta atışı yapabilecek silahlar var suikast yapmak isteyen dış istihbarat birimlerinin desteğini de aldıysa gerisi hikaye demekki meşhur dış güçler olayi danışıklı isler
Allah esirgesin başımızdan eksik etmesin ayağına taş değmesin Alçaklar kahrolsun çok yasa sen çok yasa
Seçimler yaklaştık ca her müsibet onu bulur. 16 senedir aynı numarakarla seçim kazandı ama bu sefer yemiyecek bu millet.YEMİYECEK
Mağdurumda mağdur...
böylesi basit seçim yatırımlarını vatandaş yemiyor artık, yeni seçim acıtasyonları bulun.
KAÇINCI SUKAST OLDU BU SAYAN VAR MI? HER NE HİKMETSE AKEPE DE İŞLER KÖTÜ GİDİNCE BİRİLERİNİN AKEPELİ HERHANGİ BİR İSME SUİKAST YAPACAĞI TUTUYOR ...
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