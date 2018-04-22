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Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 20:31 | Son Güncelleme

Dün akşam Star TV'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Özel yayınının, televizyon izleyicilerinin ilgisini dizi özetleri kadar çekmediği bildirildi.

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'ın canlı açıklamalarda bulunduğu özel program, 21 Nisan 2018 reyting sıralamasında 23'üncü oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre, bir çok dizinin tekrarlarının ve özetlerinin bile, Erdoğan'ın açıklamalarından daha fazla izlenmesi dikkat çekti.

21 Nisan reyting sonuçlarına göre, 'total' reyting sıralamasında Survivor birinci olurken, ikinci Yeni Gelin dizisi oldu. AB ve ABC1'de ise ikinciliği İnsanlık Suçu dizisi üstlendi.

reyting

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