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Erdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 20:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Van'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Van'ın Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türkleri yöresel kıyafetlerini giyerek, atlarının üzerinde ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladılar...

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Pamir Kırgızları Ulupamir Köyü'nde yaşıyor. Bir dönem koruculuk da yaptılar.
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Bugün Kırgız Türkleri, kurdukları 'han otağında' kültürlerini ve yemeklerini tanıtıyor. İstanbul'dan bile Ulupamir'i görmeye gidenler var. Ziyaretçi sayısı hızla artıyor.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Van'a geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Van'ın Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türkleri yöresel kıyafetlerini giyerek, atlarının üzerinde ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.
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Kırgız Türkleri, zorlu doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yılında Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kaldı.
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erdoğan Van at

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