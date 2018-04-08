Erdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Van'ın Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türkleri yöresel kıyafetlerini giyerek, atlarının üzerinde ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.
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