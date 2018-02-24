Erdoğan açıkladı! İşte Afrin'de öldürülen terörist sayısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de partisinin 6. olağan il kongresinde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamasından o kısım şöyle:
''Şu an itibarıyla Afrin'de etkisiz hale getirilen toplam teröristlerin sayısı ne oldu biliyor musunuz? Devamlı artıyor. Şimdi son rakamı aldım; 1951. Bizler, onların (şehitlerin) emanetlerine gözümüz gibi bakacak, bu vatanı ite kopuğa kesinlikle teslim etmeyeceğiz. Şehitlerimizin kanlarını döken alçaklardan, işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek soracağız.
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