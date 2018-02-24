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Erdoğan açıkladı! İşte Afrin'de öldürülen terörist sayısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 17:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1951'e ulaştığını söyledi.

Erdoğan açıkladı! İşte Afrin'de öldürülen terörist sayısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de partisinin 6. olağan il kongresinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından o kısım şöyle:

''Şu an itibarıyla Afrin'de etkisiz hale getirilen toplam teröristlerin sayısı ne oldu biliyor musunuz? Devamlı artıyor. Şimdi son rakamı aldım; 1951. Bizler, onların (şehitlerin) emanetlerine gözümüz gibi bakacak, bu vatanı ite kopuğa kesinlikle teslim etmeyeceğiz. Şehitlerimizin kanlarını döken alçaklardan, işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek soracağız.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Zeytin Dalı Harekatı terörist

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şöyle bir durup bakalım ülkeyi hangi partiye teslim etmeli diye !! Chp ; Olmaz laf ebeliği ve İktidara sataşma ile ömür geçiriyorlar yarın lider olsalar ne proje var ne istikrar olur ! Zaten bunlar ülke yönetemez ! Avrupa ya tekmil verip ne isterlerse onu yaprlar. Mhp ; Olmaz efsanelerle yaşıyorlar taş kafalık var. Hır gür ve bölünmüşlük içinde ayrıca uluslararası adam yok gibi. Hdp; Olmaz zaten terör için Avrupa Amerika menşeili bir parti amacı belli ülke çökertmek. İyi; Olmaz ! yönü istikameti ve ittifakına bakınca gizli bir dış güdümlü olduğu anlaşılıyor ! Vatan; Olmaz nabza göre şerbetçi
Seni Atatürk le kıyaslamak mümkün değil Sonuçta O bir Askerdi..Ve Milli Mücadele O Samsun a çıkmadan önce zaten Başlamıştı.O Organize etmeye Başladığında da Millet tereddütsüz destek vermişti Camilerde Hutbeye Çıkıp Milli Mücadeleye Destek istediğinde Millet Onu yalnız bırakmamıştı Sen İse Tek Başına Başlattın..Ve Karşında Sadece Düşman Yok! Destek vermesi gerektiği halde ,Düşman safında savaşmaya gönüllü ,yada Düşmanın sözcülüğünü yapan birde Alçak bir Güruh Var Senin İşin Daha zor Ama Sende Yalnız Değilsin Senin de Yanında MİLLET VAR
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