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Erdoğan acılı anneyi görünce konvoyunu durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 13:39 | Son Güncelleme

Kısıklı’da bulunan evinden çıkarak, Beylerbeyi Sarayı’na geçmek için yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini bekleyen Aysel Karakuş ile konuşmak için konvoyu durdurdu. Acılı anne, Erdoğan'a oğlunun öldürüldüğünü söyleyip katillerin bulunması için yardım istedi.

Acılı anne Aysel Karakuş ile bir süre konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Beylerbeyi’ndeki çalışma ofisine geçti. Erdoğan’ın konvoyu hareket ettiği sırada Karakuş ellerini açarak Çok şükür cumhurbaşkanı duydu sesimi" dedi.

'ANNECİĞİM SABIRLI OL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı konuşmayı anlatan Karakuş, 2008 yılında 17 yaşındaki lise öğrencisi oğlu Güven Karakuş’un darp edilerek öldürüldüğü belirterek, Cumhurbaşkanına benim çocuğumu faili meçhul bırakmayın’ dedim. Cumhurbaşkanı bana ’bu olaya el atacağım, anneciğim sen sabırlı ol’ dedi" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aysel Karakuş Güven Karakuş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu olaya el atacağım dediyse kesin bir köprü daha yapacak al işte yine cebimizden para çıkacak
Evet Acılı Anamız Adalet sarayında ADELETİ BULAMADIGI İÇİN BU HUKUMETİN SORUMLUSUNDAN ADALET İSTEMİŞ.Umarım bugunleri seçimden sonra tamam der bir daha hak hukuk adam kayırma egitimde çifte standart atamada bölum farkı işsizlik, yurt dişindan göcmen istilasi muz cumhuriyeti gibi vatandaşlik ve çalişma izini yabancilara verilen bir ülke olmayız....!!!!
bu millete müstahak olsun
Kadın oradan geçiyor cumhurbaşkanı da aynı anda oradan geçiyor bak sen. Güzel seneryo seçim öncesi. Devamınıda bekliyoruz dört gözle
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