Erdoğan: Afrin operasyonunda 800 tanesinin işi bitti

TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatında öldürülen terörist sayısı ile ilgili "Afrin'de teröristlerden 800 tanesinin işi bitti, ila cehenneme zümera. Tabii akşama kadar bu sayı daha da artacak" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları: Bugün Afrin'de hamdolsun, teröristlerden 800 tanenin işi bitti, ila cehenneme zümera. Akşama kadar bu sayı daha da artacak. Bizim de 25 kadar şehidimiz var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. KAFE DEĞİL KIRAATHANE DİYELİM Gençlerimizin eğitim öğretimden iş hayatına, spordan aileye kadar tüm meseleleri ile yakından ilgilenmek üzere kurulan vakfımıza çalışmalarında Rabbim'den muvaffakiyet diliyorum. Burada bir kitap kafe denmiş ama ben kıraathane diyelim diyorum. Kafe bizim değil. Kıraathanesi ile yürüttüğü projelerle, yayınları ile her geçen gün daha da büyüyen TÜGVA çatısı altındaki tüm kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. HEDEFLERİMİZİN TAMAMINA ULAŞAMADIK

Tek kanatla uçulamayacağı gibi burada da istenilen neticeye varılamamıştır. Biz 15 yıldır zihniyeti değiştirerek hedeflerimize uygun bir eğitim öğretim sistemi kurmanın çabası içindeyiz. Hedeflerimizin tamamına henüz ulaşamadık. Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına, sadece eğitim demiyorum, eğitim öğretim sistemimizin ruhunu milletimizin hedeflerine uygun hale getirmeyi koyduk. Bunlar birbirinden ayrılamaz. Eğitim, öğretim. Bu konuda en büyük desteği TÜGVA gibi sivil toplum kuruluşlarımızdan bekliyoruz. HER İKİ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTTİK Vakıf faaliyetleri, sivil toplum çalışmaları bir gönül işidir. Çok ciddi gayret, fedakarlık gerektirir. Vakıf geleneğimizi çok daha kapsamlı bir sivil toplum müktesebatına dönüştürüyoruz. Bu süreçte, sivil toplum faaliyetleri, eğitim öğretim konularında en büyük darbeyi terör örgütlerinden aldık. Bölücü terör örgütü ile onun güdümündeki yapılar, özellikle gençlerimizi hedef almışlardır. FETÖ'nün de hedefinde gençlerimiz, en başta yer almıştır. Her iki örgütü de çökertmeyi, ülkemize verdikleri zararları bir noktada kesmeyi başardık.

SİZLERDEN ÖZELLİKLE RİCAM ŞUDUR Bu mücadele sırasında altın değerinde nice gencin terör örgütlerinin saflarında heba oluşuna da yüreğimiz yanarak şahit olduk. Şu saatten sonra terör örgütlerine kaptıracağımız her bir gencimizin vebali bizim ve sizin üzerinizedir. Onun için duramayız. TÜRGEV'in yurtlarını da, sizleri birer evladım olarak görüyorum. Sizden benim özellikle ricam şudur, kaldığınız yurtları adeta bir otel gibi görmeyin. Yurtlar da sizin birer eğitim, öğretim kurumunuzdur. Ülkemizin önünde yepyeni bir dönemi hep birlikte açacağız. Gençlerimizin istikameti demek, Türkiyemizin istikameti demektir. AFRİN'E GEREKİRSE BERABER GİDECEĞİZ Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonlarında olduğu gibi kabus olup mücadele edeceksiniz. İnşalah beraber gideceğiz. Gerekirse beraber gideceğiz. ('Reis bizi Afrin'e götür' sloganlarına) Her platformda davamızı anlatarak, ülkemizin ve milletimizin haklılığını ispat ederek mücadele edeceksiniz. Sevgili gençler, öncelikle gereken bilgiye, donanıma, iradeye, kararlılığa, cesarete sahip olmanız gerekiyor.