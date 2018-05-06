Erdoğan, AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin küresel boyutta iddia sahibi olmasının arkasındaki en önemli güçlerden birinin toplumsal yapısının zenginliği olduğunu belirterek, "Siyasi, ideolojik, dini, mezhebi, etnik farklılıklarımızı ayrışma ve düşmanlık noktaları değil, hayatın renkleri olarak gören herkesle, bu yolda birlikte yürümeye hazırız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 24 Haziran seçim manifestosunu açıkladığı İstanbul İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bir kez daha haykırıyoruz.

Davamızın özünde adalet vardır.

Zalime duyduğumuz öfke de mazluma duyduğumuz şefkat de adalete olan bağlılığımızdandır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 24 Haziran'dan sonra da adaletin kurumsal yapısını güçlendirmek, özellikle sosyal adaletin tam anlamıyla ve her alanda tesisinin öncelikleri olacağını anlatarak, ekonomide, devlet hizmetlerinde, çalışma hayatında, eğitimde, siyasette ve diğer tüm alanlarda adaletin tesisinin, siyasetin amacını oluşturmaya devam edeceğini bildirdi.

"Zira adalet bizim medeniyetimizin kurucu ilkesidir.

Biz inanıyoruz ki 'adalet güneşinin doğacağı ilk yer idarecinin kalbidir'."diyen Erdoğan, devletin, mülkün, nizamın, sosyal barışın temelinin adalet olduğunu kaydetti. Erdoğan, onun için "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını şiar edindiklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kuruluş ve diriliş döneminin kaçınılmaz çalkantıları içerisinde huzurundan özellikle olan, kendisini ötelenmiş hisseden, hakkını alamadığını düşünen herkese, devletimizin şefkat, merhamet ve adaletli kolları sonuna kadar açıktır.

Milletimizin huzuruna, birliğine, dirliğine düşmanlık etmeyenler, bizimle aynı rüyayı görmeseler, aynı ideali paylaşmasalar bile, aynı derecede değerlidir.

Bu zamana kadar yanımızda olmayan ya da karşımızda bulunanlara da diyorum ki milletimiz bir bütündür.

Her bir vatandaşımızın iradesi değerlidir.

Birimiz özgür olmadıkça, diğerlerimiz de özgür olamaz.

Birimiz kendini huzurlu hissetmedikçe, diğerlerimiz de kendini huzurlu hissedemez.

Birimiz geleceğini güvende görmedikçe, diğerleri de göremez.

Onun için helalleşme, balkon konuşması, empati, beyaz sayfa açmak, kapıyı herkese açık bırakmak gibi kavramları Türk siyasetinde biz işler hale getirdik.

Onun için 'Gel, ne olursan ol yine gel' dedik, 'Gelin canlar bir olalım' dedik, 'Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü' dedik.

Onun için adaleti de kalkınmayı da vatandaşlarımızın tamamı için istiyor, hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde, bu temel ilkeye çok daha sıkı sarılacağız.

Tek bir vatandaşımızın dahi adalet dairesinin dışında kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz." Millet olarak, maziden atiye uzanan bu yolda bir kader ortaklığı bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Ülkemizin küresel boyutta iddia sahibi olmasının arkasındaki en önemli güçlerden biri de toplumsal yapımızın bu zenginliğidir.

Siyasi, ideolojik, dini, mezhebi, etnik farklılıklarımızı ayrışma ve düşmanlık noktaları değil, hayatın renkleri olarak gören herkesle, bu yolda birlikte yürümeye hazırız. Zira biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik." ifadelerini kullandı.

- "Yeni yönetim sisteminde imkanları kadınlarımızla daha fazla paylaşacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kutlu yola çıktıkları günden beri kadınların, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurgulayarak, bu davaya hizmet edenlerin, bu davanın yükünü çekenlerin ve bu dava için fedakarlık yapanların başında kadınların geldiğini kaydetti. "Sizlerin gücüne, yola çıktığımız ilk günden beri inandım.

Türkiye'ye partimizin kadın kollarını etkinleştirerek, kadınların siyasal yaşama katılımları noktasında büyük bir eşik atlattık." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınlarımızın temsil oranını tarihin en yüksek seviyesine taşıdık.

Sosyal hayatın bütün alanlarında ve karar mekanizmalarında kadınlarımızın varlığını, katkısını geleceğimiz için hayati gördük ve bu yönde adımlar attık.

Kadınlarımızı güçlendirmenin ülkemizi güçlendirmek olduğuna hep inandık.

Bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğiz.

Önümüzdeki tarihi dönemeçte yükü kadınlarımızla birlikte omuzlayacağız.

Yeni yönetim sisteminde imkanları kadınlarımızla daha fazla paylaşacağız.

Eğitim-öğretimden istihdama, sağlıktan aileye kadar her alanda kadınları desteklemeye devam edeceğiz.

Kadına karşı istismar, şiddet ve taciz; insanlığa karşı işlenmiş büyük suçlardır, bunu da böyle ifade ediyorum. Bu ayıbı ülkemizden tamamen silene kadar bütün çabamız ve gayretimizle devam edeceğiz.

Kadına karşı her türlü cahiliye adetini ayaklarımızın altına aldık ve alacağız.

Kadınları bu ülkenin ve milletin, her türlü hakka eşit olarak sahip bireyleri haline getirene kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz." - "Sevgili gençler; siz şahlanışımız ve yükselişimizsiniz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında gençlere de seslendi. "Sevgili gençler, siz şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi siz şahlandıracaksınız." diyen Erdoğan, gençlerin, Türkiye'nin 2053 ve 2071 hayallerinin emanet edildiği geleceği olduğunu söyledi. Erdoğan, gençlere emretmeyeceklerini, dikte etmeyeceklerini, onları kalıplara sokmak için çalışmayacaklarını vurgulayarak, "Biz sadece sizinle beraber çalışacağız. Sizinle beraber yol yürüyeceğiz. Bütün gayretimizle size daha fazla alan açacağız. Doğruyu sizinle beraber tartışıp, hayata geçireceğiz. Yanlışları sizinle birlikte tespit edip, düzelteceğiz. Ülkemiz sizinle küresel güç olacak. İstihdamımız sizinle büyüyecek. Vizyonumuz sizinle genişleyecek. Adalet sizinle yükselecek. Eğitim-öğretim sistemimizi sizin beklentilerinizi karşılayacak şekilde geliştireceğiz.

Hiçbir terör örgütünün, şer odağının ağına düşmenize izin vermeyeceğiz. Size daha nitelikli imkanlar sunmayı, ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Eğitim-öğretim hayatınızın ardından, edindiğiniz bilgi, beceri ve birikimlerinizi iş hayatına aktarmanızı sağlamak için gereken adımları birlikte atacağız. Farklı lisanlar, güncel gelişmeler, ileri teknolojilerle birlikte elbette dünyayı daha iyi tanıyacaksınız. Bunun yanında medeniyetinizi, tarihinizi, kültürünüzü de en iyi şekilde öğreneceksiniz." değerlendirmesinde bulundu. - "Geçmişiyle bağları kopmuş bir toplum eninde sonunda yıkılmaya mahkumdur" Geçmişini bilmeyenlerin geleceğini inşa edemeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "Kökleri kurumuş bir ağacın uzun süre ayakta kalamayacağı gibi geçmişiyle bağları kopmuş bir toplum da eninde sonunda yıkılmaya mahkumdur. Avrupa'yı da Amerika'yı da Orta Asya'yı da Kuzey Afrika'yı da Balkanları ve Kafkasya'yı da hasılı bütün dünyayı bilmeniz, anlamanız bir o kadar da kendi yerli ve milli duruşunuzla hareket etmeniz için size destek olacağız. Tarihinizi öğrendikçe özgüveninizin arttığını, vizyonunuzun derinleştiğini, bakış açınızın genişlediğini göreceksiniz. Gelin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini sizlerle birlikte hayata geçirelim." ifadelerini kullandı.

- "Cumhur İttifakı, birlik ve beraberlik anlayışının siyasete yansımasıdır" Cumhurbaşkanı Erdoğan, önlerinde uzun bir yol, yapılacak çok iş olduğunu belirtti. Kendilerini yoldan döndürmeye çalışanların hiç bitmeyeceğine işaret eden Erdoğan, "Ama bizim de birliğimiz, dirliğimiz Allah'ın izniyle hep sürecek." dedi. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın bu birlik ve beraberlik anlayışının siyasete yansıması olduğunu dile getirerek, "Yerli ve milli anlayışın Türkiye'nin bekası için seferber olmasının adıdır. Türkiye'nin yeni hükümet sistemiyle şahlanışıdır. Türkiye'nin aydınlık geleceği için tüm toplum kesimleriyle siyasi ahitleşmenin ta kendisidir. Bu yolda yapmamız gereken birliğimizden ve dirliğimizden taviz vermemektir. Biz işte bu ahdi Rabia'yla sembolleştirdik." diye konuştu. - "Bizi hedeflerimizden vazgeçiremeyecekler" Salondakilerle "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet" söylemini yineleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu dört ilkenin çevresinde, yerli ve milli herkesle birleşerek, el ele vererek, güçlü ve bağımsız Türkiye mücadelesine devam edeceğiz. İşte Cumhur İttifakı'nı bunun için kurduk. Cumhur İttifakı; erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanışının adıdır. Çanakkale Zaferi, birliğimizin senedidir. Milli Mücadele, birliğimizin teminatıdır. Cumhuriyet, birliğimizin zeminidir. Demokrasi, birliğimizin sigortasıdır. 15 Temmuz Direnişi ve Yenikapı ruhu, birliğimizin mührüdür. Hedeflerimize ancak bu ruhla yürüyebiliriz.