ERDOĞAN AKİTLEŞTİ PARTİLİLER TEKRAR ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının "akitleşme" adını verdiği son bölümünde söylediklerini partililelere tekrar ettirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nda, İstanbul 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılarak seçim manifestosunu açıkladı.Erdoğan "Akitleşme" adını verdiği konuşmasının son bölümünde salondakilerin ayağa kalkmasını istedi. Erdoğan şanları söyledi: Ey Milletim… Önümüzde uzun bir yol var. Yapılacak çok işimiz var. Bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlar hiç bitmeyecek. Ama bizim de birliğimiz, dirliğimiz Allah'ın izniyle hep sürecek. Cumhur İttifakı; Bu birlik ve beraberlik anlayışının siyasete yansımasıdır.

Yerli ve milli anlayışın Türkiye'nin bekası için seferber olmasının adıdır. Türkiye'nin yeni hükümet sistemiyle şahlanışıdır.

Türkiye'nin aydınlık geleceği için tüm toplum kesimleriyle siyasi ahitleşmenin ta kendisidir. Bu yolda yapmamız gereken birliğimizden ve dirliğimizden taviz vermemektir. Biz işte bu ahdi rabiayla sembolleştirdik. Tek millet, Tek bayrak, Tek vatan, Tek devlet

Bu dört ilkenin çevresinde, yerli ve milli herkesle birleşerek, el ele vererek, güçlü ve bağımsız Türkiye mücadelesine devam edeceğiz.

İşte Cumhur İttifakı bunun için kuruldu. Cumhur İttifakı erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanışının adıdır. Çanakkale Zaferi, birliğimizin senedidir. Milli Mücadele, birliğimizin teminatıdır. Cumhuriyet, birliğimizin zeminidir.

Demokrasi, birliğimizin sigortasıdır. 15 Temmuz Direnişi ve Yenikapı ruhu, birliğimizin mührüdür. Hedeflerimize ancak bu ruhla yürüyebiliriz. Milletimize, bayrağımıza, vatanımıza, devletimize kast edenlere buradan bir kez daha haykırıyoruz: Başaramayacaksınız.

Milletimizin birliği dirliği hep daim olacak. Bayrağımız göklerde hep dalgalanacak. Vatanımız ilelebet bu millete yurt olacak.

Devletimiz hep payidar kalacak. Ezanlarımız hep bu kubbede yankılanacak. Hep dimdik duracağız. Bu ülkeye diz çöktüremeyecekler.

Bu halka boyunduruk vuramayacaklar. Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyecekler. Bizi hedeflerimizden vazgeçiremeyecekler. İşte bütün bunlar için önümüzde yeni bir imtihan, yeni bir yarış var, o da 24 Haziran seçimleridir. 15 Temmuz'da olduğu gibi bağımsızlığımızı canımız pahasına hep koruyacağız. Bin yıllık yolculuğumuz binlerce yıl akıp gidecek. Tüm hedeflerimiz gerçekleşecek. İşte bütün bunlar için; Tarihin önünde, ecdadımızın huzurunda, şehitlerimizin şahitliğinde Allah'a and olsun ki davamızı 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız"

Erdoğan salondakileri ayağa kaldırarak söylediklerini tekrarlattı. Erdoğan şunları söyledi:

Şimdi hep birlikte tekrar edelim;

Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz.

Yemin olsun hedeflerimizden vazgeçmeyiz.

Yemin olsun kardeşliğimize halel getirmeyiz.

Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz; yolumuzu açık eylesin..."

Görüntü Dökümü:

-Erdoğan'ın konuşması

-Partililerin tekrar etmesi

-Detaylar

