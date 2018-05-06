HABER

ERDOĞAN AKİTLEŞTİ PARTİLİLER TEKRAR ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 17:11 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının "akitleşme" adını verdiği son bölümünde söylediklerini partililelere tekrar ettirdi.

Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının "akitleşme" adını verdiği son bölümünde söylediklerini partililelere tekrar ettirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nda, İstanbul 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılarak seçim manifestosunu açıkladı.Erdoğan "Akitleşme" adını verdiği konuşmasının son bölümünde salondakilerin ayağa kalkmasını istedi. Erdoğan şanları söyledi: Ey Milletim… Önümüzde uzun bir yol var. Yapılacak çok işimiz var. Bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlar hiç bitmeyecek. Ama bizim de birliğimiz, dirliğimiz Allah'ın izniyle hep sürecek. Cumhur İttifakı; Bu birlik ve beraberlik anlayışının siyasete yansımasıdır.

Yerli ve milli anlayışın Türkiye'nin bekası için seferber olmasının adıdır. Türkiye'nin yeni hükümet sistemiyle şahlanışıdır.

Türkiye'nin aydınlık geleceği için tüm toplum kesimleriyle siyasi ahitleşmenin ta kendisidir. Bu yolda yapmamız gereken birliğimizden ve dirliğimizden taviz vermemektir. Biz işte bu ahdi rabiayla sembolleştirdik. Tek millet, Tek bayrak, Tek vatan, Tek devlet

Bu dört ilkenin çevresinde, yerli ve milli herkesle birleşerek, el ele vererek, güçlü ve bağımsız Türkiye mücadelesine devam edeceğiz.

İşte Cumhur İttifakı bunun için kuruldu. Cumhur İttifakı erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanışının adıdır. Çanakkale Zaferi, birliğimizin senedidir. Milli Mücadele, birliğimizin teminatıdır. Cumhuriyet, birliğimizin zeminidir.

Demokrasi, birliğimizin sigortasıdır. 15 Temmuz Direnişi ve Yenikapı ruhu, birliğimizin mührüdür. Hedeflerimize ancak bu ruhla yürüyebiliriz. Milletimize, bayrağımıza, vatanımıza, devletimize kast edenlere buradan bir kez daha haykırıyoruz: Başaramayacaksınız.

Milletimizin birliği dirliği hep daim olacak. Bayrağımız göklerde hep dalgalanacak. Vatanımız ilelebet bu millete yurt olacak.

Devletimiz hep payidar kalacak. Ezanlarımız hep bu kubbede yankılanacak. Hep dimdik duracağız. Bu ülkeye diz çöktüremeyecekler.

Bu halka boyunduruk vuramayacaklar. Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyecekler. Bizi hedeflerimizden vazgeçiremeyecekler. İşte bütün bunlar için önümüzde yeni bir imtihan, yeni bir yarış var, o da 24 Haziran seçimleridir. 15 Temmuz'da olduğu gibi bağımsızlığımızı canımız pahasına hep koruyacağız. Bin yıllık yolculuğumuz binlerce yıl akıp gidecek. Tüm hedeflerimiz gerçekleşecek. İşte bütün bunlar için; Tarihin önünde, ecdadımızın huzurunda, şehitlerimizin şahitliğinde Allah'a and olsun ki davamızı 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız"

Erdoğan salondakileri ayağa kaldırarak söylediklerini tekrarlattı. Erdoğan şunları söyledi:

Şimdi hep birlikte tekrar edelim;

Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz.

Yemin olsun hedeflerimizden vazgeçmeyiz.

Yemin olsun kardeşliğimize halel getirmeyiz.

Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz; yolumuzu açık eylesin..."

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak?24 Haziran seçimlerini kim kazanacak?
Ege yine sallandı!Ege yine sallandı!
Akşener'den Muharrem İnce açıklamasıAkşener'den Muharrem İnce açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Alişan, Buse Varol'u aldı! Alişan ve Buse Varol'un düğününden ilk kare

Alişan, Buse Varol'u aldı! Alişan ve Buse Varol'un düğününden ilk kare

Orhan Bursalı yazdı: ‘7 seçim kaybetti, iktidarı istemiyor’ propagandası

Orhan Bursalı yazdı: ‘7 seçim kaybetti, iktidarı istemiyor’ propagandası

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Muharrem İnce Twitter'dan paylaştı: Erdoğan’la da görüşeceğim Demirtaş’la da…

Muharrem İnce Twitter'dan paylaştı: Erdoğan’la da görüşeceğim Demirtaş’la da…

Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?

Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.