Erdoğan-Aliyev ortak basın toplantısı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,

“Türkiye ve Azerbaycan Avrasya’nın enerji haritasını yeniden belirliyor. Ortak çabalarımız sadece ülkelerimiz için değil bütün bölge ve Avrasya için büyük önem taşıyor. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk bölgesel istikrara büyük fayda sağlıyor. Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak çabalarıyla bölgede barışın sağlanacağına eminim.” dedi.

Aliyev, Azerbaycan’a resmi ziyarette bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la düzenlediği ortak basın toplantısında, Erdoğan’ı seçimlerde elde ettiği zafer dolayısıyla kutladı ve başarı dileklerinde bulundu.

Erdoğan’ın seçimlerden sonraki ilk resmi ziyaretini Azerbaycan’a yapmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin sarsılmaz ve ebedi olduğunun altını çizdi.

Aliyev, Türk halkının Erdoğan'a yeniden itimat gösterdiğini dile getirerek “Türkiye’nin gelişmesi için çok büyük işler gördünüz. Sizin liderliğinizde Türkiye büyük ve şerefli bir yol katetti. Dünya çapında büyük güce dönüştü. Türkiye dünyada söz sahibi bir ülkedir. Ekonomik reformlar başarıyla yürütülüyor. Ekonomik gelişmede Türkiye dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Liderliğinizde Türkiye’de istikrar tam sağlanmıştır. Azerbaycan halkını Türkiye’nin başarıları çok sevindiriyor.” diye konuştu.