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Erdoğan-Aliyev ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 17:29 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - “Türkiye ve Azerbaycan, Avrasya’nın enerji haritasını yeniden belirliyor. Ortak çabalarımız sadece ülkelerimiz için değil bütün bölge ve Avrasya için büyük önem taşıyor. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk bölgesel istikrara büyük fayda sağlıyor. Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak çabalarıyla bölgede barışın sağlanacağına eminim” - “Azerbaycan bugüne kadar Türkiye ekonomisine 13,9 milyar dolar yatırım yaptı. Türk şirketleri de Azerbaycan ekonomisine 12 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Bu büyük rakamlar ilişkilerimizin düzeyini gösteriyor. Ancak kardeş ülkelere bu kadar büyük yatırım yapılabilir”

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
“Türkiye ve Azerbaycan Avrasya’nın enerji haritasını yeniden belirliyor. Ortak çabalarımız sadece ülkelerimiz için değil bütün bölge ve Avrasya için büyük önem taşıyor. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk bölgesel istikrara büyük fayda sağlıyor. Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak çabalarıyla bölgede barışın sağlanacağına eminim.” dedi.

Aliyev, Azerbaycan’a resmi ziyarette bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la düzenlediği ortak basın toplantısında, Erdoğan’ı seçimlerde elde ettiği zafer dolayısıyla kutladı ve başarı dileklerinde bulundu.

Erdoğan’ın seçimlerden sonraki ilk resmi ziyaretini Azerbaycan’a yapmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin sarsılmaz ve ebedi olduğunun altını çizdi.

Aliyev, Türk halkının Erdoğan'a yeniden itimat gösterdiğini dile getirerek “Türkiye’nin gelişmesi için çok büyük işler gördünüz. Sizin liderliğinizde Türkiye büyük ve şerefli bir yol katetti. Dünya çapında büyük güce dönüştü. Türkiye dünyada söz sahibi bir ülkedir. Ekonomik reformlar başarıyla yürütülüyor. Ekonomik gelişmede Türkiye dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Liderliğinizde Türkiye’de istikrar tam sağlanmıştır. Azerbaycan halkını Türkiye’nin başarıları çok sevindiriyor.” diye konuştu.

-"Azerbaycan’a en büyük destek veren ülke Türkiye’dir"

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bu düzeye ulaşmasında Erdoğan’la kendisinin ortak çabalarının büyük rol oynadığını vurgulayan Aliyev, aralarındaki dostluk ilişkilerinin iki ülkeyi birbirine daha sıkı bağlarla bağladığını kaydetti.

Aliyev, taraflar arasındaki ilişkilerin en yüksek düzeyde olduğunu söyleyerek “Tüm konularda birlikte hareket ediyoruz ve tüm uluslararası konularda daima birbirimizi destekliyoruz. Türkiye, Dağlık Karabağ sorununun çözümünde de Azerbaycan’a büyük destek veriyor. Bu konuda Azerbaycan’a en büyük destek veren ülke Türkiye’dir.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan topraklarının uzun yıllardır işgal altında bulunduğunu ve halkına etnik temizlik uygulandığını hatırlatan Aliyev, sorunun uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasıyla çözülebileceğini vurguladı.

Aliyev, BM Güvenlik Konseyinin konuya yönelik 4 karar aldığını ve burada Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından derhal ve kayıtsız şartsız çıkması gerektiğinin belirtildiğini hatırlatarak bu kararların uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Azerbaycan’ın da daima Türkiye’yi desteklediğini ifade eden Aliyev, “Ticaret hacmimiz artmalıdır. Karşılıklı sermayeler devam edecektir. Azerbaycan bugüne kadar Türkiye ekonomisine 13,9 milyar dolar yatırım yaptı. Türk şirketleri de Azerbaycan ekonomisine 12 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Bu büyük rakamlar ilişkilerimizin düzeyini gösteriyor. Ancak kardeş ülkelere bu kadar büyük yatırım yapılabilir” dedi.

İki ülkenin enerji projelerinden, Erdoğan’la hem temelini attıkları hem de açılışını gerçekleştirdikleri TANAP projesinden bahseden Aliyev, şunları kaydetti:

“Türkiye ve Azerbaycan Avrasya’nın enerji haritasını yeniden belirliyor. Ortak çabalarımız sadece ülkelerimiz değil için bütün bölge ve Avrasya için büyük önem taşıyor. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk bölgesel istikrara büyük fayda sağlıyor. Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak çabalarıyla bölgede barışın sağlanacağına eminim.”

Aliyev, Türkiye’nin büyük askeri potansiyele sahip olduğunu ve Türk ordusunun dünyanın en güçlü orduları arasında bulunduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’den büyük miktarda askeri malzemeler alıyoruz. Geçen ay yapılan askeri geçit töreninde bunlardan bir kısmı sergilendi. İlişkilerimiz çok yönlüdür. İlişkilerimizin temelinde halklarımız ve devletlerimizin birliği, ortak çıkarlarımız duruyor. Biz dost ve kardeşiz. Türkiye Cumhurbaşkanının seçimlerden sonra ilk ziyaretini Azerbaycan’a yapması bunu bir daha gösteriyor.”

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Azerbaycan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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