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'Erdoğan, anketlerden istediği sonuçları alamıyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 11:19 | Son Güncelleme

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptırdığı anketlerden istediği sonuçları alamadığını iddia etti ve "AKP'nin oyu yüzde 40, Erdoğan'ın oyu yüzde 45 civarına takılıp kaldı. MHP ile hala 50 artı 1 bulunamıyor" dedi.

'Erdoğan, anketlerden istediği sonuçları alamıyor'

Aynı zamanda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanlarından olan Takan'ın "Koalisyonun bekası için önlem paketleri…" başlığıyla (9 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Anketler hâlâ çok can sıkıcı…

Peki, her gün yeni işaret fişeklerinin atıldığı erken seçim için saray ne yapıyor?..

R. Erdoğan, yaptırdığı anketlerden istediği sonuçları alamıyor. AKP'nin oyu yüzde 40, Erdoğan'ın oyu yüzde 45 civarına takılıp kaldı. MHP ile hâlâ 50 artı 1 bulunamıyor. Bunun için önlem paketlerinin devreye sokulması planlanıyor. Bu kapsamda Erdoğan 2 paket hazırlatıyor, üzerlerinde son çalışmalar yapılıyor. Erdoğan'ın vereceği talimat doğrultusunda bu paketler hayata geçirilecek.

Paketlerin hazırlanmasının başat sebebi ise MHP ile yapılan ittifak sonucunda istenilen oy oranının tutturulamamasından dolayı Kürt oylarına duyulan ihtiyaç. HDP'li yetkililerin şahin kanadını dışarıda bırakıp, içerideki ılımlı kanat ve onların bölgedeki uzantısı başta olmak üzere görüşerek 'açılım süreci' başlatılacak. Bu 'açılım süreci' içine bölgenin muhafazakâr kanaat önderleri de katılacak. Bir Habur ya da Dolmabahçe değil, çalıştaylar düzeyinde, sivil toplum kuruluşları da devreye girecek, AKP, sessiz sedasız, ancak kamuoyunda sıkıntı yaratmayacak batı oylarını da rahatsız etmeyecek bir 'çözüm süreci' başlatacak. Bunun için alt yapı çalışmaları hazırlandı. Erdoğan'ın talimatını bekliyor. Amaç bölgedeki ve diğer büyükşehirlerdeki Kürt oylarını yukarıya çekmek.

İKİ PAKET HAZIRLANIYOR

İkinci paket, 'ekonomik paket' olacak. Bu paket ile piyasadaki olası dalgalanmalar sonucunda oluşacaklara yönelik önlemler alınacak. İş çevrelerine vergi düzenlemeleri başta olmak üzere teşvik paketlerini içeren bir paket çalışmaları tamamlanıyor. Bu paket ile özellikle ekonomik kriz durumunu ortadan kaldırmak amaçlanıyor. İşçi ve memura seyyanen zamlar da gündemde…
Böylelikle Afrin harekâtının tartışmalarını da kamuoyundan uzak tutmak amaçlanıyor.

AKP'nin hazırladığı paketler hayata geçirildikten sonra ise tekrar kamuoyu yoklamaları yapılacak. Bundan çıkacak sonuçlar doğrultusunda erken seçimin hangi tarihte yapılacağına karar verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan anket Ahmet Takan

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
bitti bitti deniz bitti kar yağmur yağmadı bu sene göller kurudu akarsuların üzerinedeyandaş dindaş menfaatdaş HES kurdu onlarda kurudu az sonra insanlar da susuz aç kalacak SEN KİM OLUYON DA TABİATI DOĞAYI ÇEVREYİ TALAN EDİYON EYYYY İNSANOĞLU İŞTE ÇALIŞMALARIYIN SONU NE EKTİYSEN ONU BİÇECEN BU DOĞANIN DEĞİŞMEZ KANUNU YÜCE YARATICI ADALETLE KURDUĞU SİSTEM DEVRE DIŞI BIRAKAN AÇ GÖZLÜ VAMPİR KILIKLI İNSANOĞLU EEEEE AKIL NİMETİ DIŞARIDA TUTULURSA OLACAĞI BUYDU HAYDİ HAYIRLISI
@cumhurbveli sen ki cumhur kime vercen ki oyunu he de bi hele. Yoksa pompa meralemi
@cumhurbveli vuuu 15 gündür yağıyor mevlam veriyor suyu :D
@cumhurbveli lan fetö ağzıyla konuşma sen ilkönce kendine bak cenabet gezen abdessiz namaz kılan lar aynaya bakın aynaya
@cumhurbveli Yaşın küçük olmalı! Zira biz yağışların bol olupta çeşmeden su akmayan yılları da yaşadık.Sokaklar ise çöp deryasıydı.Hastanelerde tanıdığın olmadan muayene olamıyordun.Peki o dönemlerde yönetim kimdeydi!
TÜRK HALKI UYANDI ARTIK 45 BİLE ÇOK
@izibelirsiz Hep aynı masalı anlatıyorsunuz ama sizden başka inanan yok!
Daha çook düşecek, çook.
Dünkü güncelleme açıklamasından sonra benim fikirlerim değişti düzeltme yapmazsa işi zor!
YENİ YASADA, MÜHÜRSÜZ OYLAR KANUNLAŞIYOR!!! HER SANDIKTA YAKLAŞIK OLARAK 300 - 400 OY KULLANILMAKTADIR!!! YANİ, ÖZENLE SEÇTİĞİNİZ SANDIK BAŞKAN VE KURUL ÜYELERİNİN BU KADARCIK OY PUSULASINI MÜHÜRLEYEMEYECEĞİNİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ,YOKSA DIŞARIDAN, BİNDİRİLMİŞ KITALARDAN GELECEK OLAN MÜHÜRSÜZ PUSULALARI MI???
Yenicag gazetesinin traji ney Tamamen sol görüşlü bir gazeteden ne beklenirki Ikinci tura kalmadan biticek bu iş onlarda biliyor maksat kafa karistirmak hepsi bu
@bilout67 kafa mı bıraktınız vatandaşta da kafası karışsın be adam bu kadar ylsuzluk bu kadar yobazlıga karşı yinede bu vatandaştan yüzde 40 oy alıyorsa bu akp daha neyin kafası kalacak ve karışacak
Geçin bu işleri, cumhur ittifakı en az %65 alır.
değil yeni bir açılım süreci kürdistanı kursa bile bir kürt olarak oy vermem
Hain akp ve kuyruğu mhp'ye karşı milli ittifak kurulmalı.İçinde hain hırsız olmayan fetocu kırıntısı olmayan memleketi satmayan bir ittifak.
@vatansevdalisi_1956_tgvvs varmı öyle varsa söyle bakalım
Abdullah Gül ün eski Danışmanı yazarsa bunu yazar Kılıçtaroğlu nun danışmanıda yazsa bunu yazardı Selo nun danışmanıda yazsa bunu yazardı Meral in danışmanıda yazsa bunu yazardı yazın bakalım.
BU BİR GERÇEKTİR ARTIK %40 ÇOK FAZLA ZURNA ZIRT DEDİ HER GÜN DAHADA DÜŞECEKTİR BU GİDİŞLE
maalesef çok kotu polıtıkalar yaptılar. dıs polıtıkadan ekonomıye kadar. yazık olan ulkeme vatanıma oluyor.butun mallarımızı satıp yedıler.dıs polıtıka berbat otesı.. feto zaten ağırlıklı olarak bunların urunu. hukuk desen ıçler acısı..yazık yazık..
50+1'i bulacağına inansa saadetle fln uğraşır mı ya Allah aşkına... Zeytin Dalı olmadıysa başka şeyler deneyeceklerdi. Ülkede enteresan gelişmeler yaşanabilir. Haziran seçimlerini kaybedince birden nasıl terör hortladı. Bakalım bu sefer ne bulacaklar.
@isorkum pardon ! haziranda seçimmi kaybetti :))))
Evet istediği oyu alamıyor. %65 te takıldı kaldı.hedef %70
Güncelleriz olur biter
hak ettigi halde emekli olamayanlara yapılan haksızlıgı ve geçim standardı maaş ı vermesi lazım hak sahibine hakkını vermek lazım
bu ahmet takan malı erken seçim diye diye ölecek şurda ne kaldı normal seçimlere hala erken seçim tarihi diyor :D
HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYUP SÖYLESİN LÜTFEN: EĞER "YSK" 16 NİSAN REFERANDUMUNDA KIRTASİYEDEN ALINMIŞ MÜHÜRSÜZ OYLARI KABUL ETMESEYDİ,SANDIKTAN "EVET" ÇIKAR MIYDI ACABA?
ahmet takan seni pek takan yok kuru sıkı sallama artık
pansuman tedavilere geçecek ama oda çözüm olmayacak nedir bunlar sosyal yardımlar,aylıklarda ufak duzenlemeler falan falan artık aynı yalanlara insanlar inanmıyor yapması gerekenle asgari ucreti 2bin lira yapmak zorunda bazı emeklileiern aylıkları gerçekten düşük 1000 liranın altında olanlar var onları yukseltmeli açıkcası biraz kendi boğazından kesip halka vermek zorunda artık zenginlere vergi affı yerine adamasıllı zenginlere yuklenmeli yoksa gidişatı kötü artık
bu akp ama çalar ama satar bi şekilde bu seçimide alır rahat olun yandaşlar
"KOBANİ"-YE DESTEĞE GİDENLERİN 29 EKİMDE "BİJİ ..." ÇIĞLIKLARIYLA ÜLKEMİZ TOPRAKLARINDAN GEÇMELERİNE KİM İZİN VERDİ? NE ÇABUK UNUTTUNUZ?
Benim bildiğim Yeni Çağ Mhp'li,ama dik duruyorlar demek,gerçekçi anketleri açıklamaktan çekinmiyorlar:)
kazdıkları kuyuya düşecekler.ilahi adalet yerini bulacak.
MHP'den medet umuyor ama MHP'de oy kalmadı.
BU MİLLETİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ HİÇ KİMSE BOZAMAZ!İŞTE BİZİM GÜCÜMÜZ BURADA!DÜŞMANA KORKU,DOSTA GÜVEN VERİYORUZ! EMPERYALİSTLERİN YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİ KURTULUŞ SAVAŞINDAN ÖNCE DE VARDI,ŞİMDİ DE VAR!AMA RÜZGAR KAYADAN NE KOPARTABİLİR Kİ???DİMDİK AYAKTAYIZ VE HODRİ MEYDAN DİYORUZ! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!BU GURUR BİZE YETER!!!
"palermo544" SEN NEYİN PEŞİNDESİN?YOKSA KİRALIK MISIN ACABA?YAZIK,ÇOK YAZIK! ALLAH SENİ AFFETSİN!!!
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!
YUHH YANİ AKEPEYE HALA YÜZDE 40 VERMİŞ. TÜRKİYE ŞU ANDA YÜZDE 75 İYİ PARTİ-SAADET -CHP YE KAYMIŞ DURUMDA .AKEPE VE MHP TEMELLİ BİTMİŞ DURUMDADIR.
AKP NASIL GELDIYSE OYLE GIDECEK
Binlerce Askerimizin + Polisimizin ŞEHİT ve Gazi olmalarına SEBEP olanlar ile Sivil vatandaşımızın + Bebeklerin Katliam Emrini verilmesine Sebep olan; Bebek Katili ile İMRALI da + PKK lı CANİLERİ ile OSLO da Görüşme Emrini verilmesine rağmen; İMRALI + OSLO + KANDİL arasında yapıla görüşmeleri DOLMABAHÇE de HDP ile ANLAŞMA yapılmasına rağmen, Hala Oy Oranları % 40 - 45 ise DÜNÜLMESİ GEREKMEKTEDİR ! ! Vatandaşlarımızın TAKDİRİNE BIRAKIYORUM ! Saygılarımla.
tek adam rejiminin %80 uygulanıyor ,akp akıllı seçmen bu sistemin türk milletine zararlı olduğunu anladı 80 milyonluk ülkede herşey bir kişiye bağluı olursa bu ülke bunu kaldıramaz bazı işlerde çabukluk sağlasada hata yapma oranı çok yüksek,
Benden size tavsiye adalet denilen şey zaten yok olsada fakire fukaraya işliyor bari oy pusulalarında aceleyi saglayinda çalmayın milletin oyunu bilmem anlatabildimmi
beyler akıllı olalım bu ülke bizim şer odaklara fazla gaza geliyorsunuz bu haberi yayanlar bilinçi yazıyorlar suni haber bunlar hoş görülü olalım Türkiyeden başka Türkiye yoooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
PEKİ BİRİLERİ GELİP KURUMLARIN BAŞINA "TÜRK" DEĞİL DE KENDİ ÜLKELERİN İSİM VE SIFATLARINI KOYARSA NE OLUR ACABA?İSTENEN BU MUDUR?BUNA DESTEK OLACAK BİR VATAN SEVDALISI VAR MI BU GÖK KUBBENİN ALTINDA?
Irkçılık ve kinci dincilik kimseyi bir yere getirmedi getirmezde.Bugün MHP zihniyeti AKP'yi yönetiyor,bence Sayın Cumhurbaşkanı geç kaldı,MHP'nın zihniyeti MHP'e seçmenine bile çare olmadı,tek çare barışçıl bil ortamda insanlığa sahib çıkmaktır.
acaba bu adamlar demiyormu gelin cumhur ittifakına daha ne yapacaklar bilmiyorum
Ne Paketi Anlamadım?Cigara Paketi mi Bu.Yavaş Gel Akp Boku Yedin Çıkış Yok
Bir yalanı ne kadar sürdürebilirsin ki? deniz bitti.
MHP ile olmaz bizim yuvaya dönmemiş için saadet şart
EsNafin bagkurun cok yuksek 600 tl civari Askeri ucretliye toki imkani iyi arastirarak Konya belediye baskanin a gorevine son vermek
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