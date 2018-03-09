'Erdoğan, anketlerden istediği sonuçları alamıyor'

Paketlerin hazırlanmasının başat sebebi ise MHP ile yapılan ittifak sonucunda istenilen oy oranının tutturulamamasından dolayı Kürt oylarına duyulan ihtiyaç. HDP'li yetkililerin şahin kanadını dışarıda bırakıp, içerideki ılımlı kanat ve onların bölgedeki uzantısı başta olmak üzere görüşerek 'açılım süreci' başlatılacak. Bu 'açılım süreci' içine bölgenin muhafazakâr kanaat önderleri de katılacak. Bir Habur ya da Dolmabahçe değil, çalıştaylar düzeyinde, sivil toplum kuruluşları da devreye girecek, AKP, sessiz sedasız, ancak kamuoyunda sıkıntı yaratmayacak batı oylarını da rahatsız etmeyecek bir 'çözüm süreci' başlatacak. Bunun için alt yapı çalışmaları hazırlandı. Erdoğan'ın talimatını bekliyor. Amaç bölgedeki ve diğer büyükşehirlerdeki Kürt oylarını yukarıya çekmek.

R. Erdoğan, yaptırdığı anketlerden istediği sonuçları alamıyor. AKP'nin oyu yüzde 40, Erdoğan'ın oyu yüzde 45 civarına takılıp kaldı. MHP ile hâlâ 50 artı 1 bulunamıyor. Bunun için önlem paketlerinin devreye sokulması planlanıyor. Bu kapsamda Erdoğan 2 paket hazırlatıyor, üzerlerinde son çalışmalar yapılıyor. Erdoğan'ın vereceği talimat doğrultusunda bu paketler hayata geçirilecek.

Peki, her gün yeni işaret fişeklerinin atıldığı erken seçim için saray ne yapıyor?..

Aynı zamanda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanlarından olan Takan'ın "Koalisyonun bekası için önlem paketleri…" başlığıyla (9 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İKİ PAKET HAZIRLANIYOR

İkinci paket, 'ekonomik paket' olacak. Bu paket ile piyasadaki olası dalgalanmalar sonucunda oluşacaklara yönelik önlemler alınacak. İş çevrelerine vergi düzenlemeleri başta olmak üzere teşvik paketlerini içeren bir paket çalışmaları tamamlanıyor. Bu paket ile özellikle ekonomik kriz durumunu ortadan kaldırmak amaçlanıyor. İşçi ve memura seyyanen zamlar da gündemde…

Böylelikle Afrin harekâtının tartışmalarını da kamuoyundan uzak tutmak amaçlanıyor.

AKP'nin hazırladığı paketler hayata geçirildikten sonra ise tekrar kamuoyu yoklamaları yapılacak. Bundan çıkacak sonuçlar doğrultusunda erken seçimin hangi tarihte yapılacağına karar verilecek.