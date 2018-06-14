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Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 17:57 | Son Güncelleme

  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezarlarını ziyaret etti.

Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezarlarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Erdoğan burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu.

(FOTOĞRAF)

Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret ettiErdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

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