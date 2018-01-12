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Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 15:35 | Son Güncelleme 27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. Erdoğan isim vermeden, "Dağdaki çobanla benim oyum eşit mesela. Niye? Hiç vergisini vermeyen biriyle niye benim oyum eşit?" diyen Aysun Kayacı'ya şu sözlerle yüklendi: "Beni oyumla çobanın oyu bir olabilir mi diyen bir zihniyetin olduğu yerde demokrasiden söz edilemez. Hezeyanlar saçan bir zihniyetin olduğu yerde millilikten söz edilemez."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şahsımın mezuniyetinden bir yıl sonra bugünkü adını alan Marmara Üniversitesimiz 84 binin üzerindeki öğrenci ve 3277 öğretim üyesi ile ülkemizin önde gelen yüksek öğretim kurumları arasında mümtaz bir yere sahiptir.

Pek çok milli sporcumuzun yetiştiği spor bilimleri fakültesi de başlı başına bir markadır. Üniversitemizin önünde çok büyük hedefler bulunduğunu biliyorum. Bir mezunu ve Cumhurbaşkanı olarak üniversitemize her konuda destek verdim, veriyorum. Maltepe ve Göztepe'deki külliyelerimizle ilgili çalışmaları yakından takip ediyorum. Maltepe, 2300 dönüm civarında bir arazi üzerinde, inşallah şu anda projenin son halini de kendilerinden göreceğim, son haline de bakacağız ve Maltepe'deki yer bittiği zaman Marmara Denizi'ne nazır ve külliye olarak bütün birimlerini bir araya toplayan bir üniversite olması bakımından efradını cami ağyarını mani olacak.

Dünyanın en eski üniversitelerine, eğitim öğretim kurumlarına sahip bir ülke olarak bize yakışan da budur. Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomi olma hedefine ulaşabilmesi, nitelikli insan kaynağı ile mümkündür. Türkiye'nin 15 yılda yaşadığı büyük dönüşümü görebileceğimiz alanlardan biri de yüksek öğretimimizdir.

Dersaneleri ele geçiren FETÖ zihniyeti bu şekilde en zeki, parlak öğrencileri devşirebileceği bir zemin olmuştur. Türkiye'nin 15 Temmuz girişimlerine giden yolu dersane tartışmaları üzerinden takip etmek mümkündür. FETÖ geleceğimizi gaspetmiştir. Bu ümmeti parçalamıştır. Üniversite kapasitemizi talep eden herkesin gidebileceği bir düzeye ulaştırdık.

"DOKTORADAN SONRA YARDIMCI DOÇENTLİK OLMAYACAK"

Yardımcı doçentliğin sadece bir siyasi karar olduğunu dile getirdik. Dedik bir öyle bir adım atalım ki, ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilmesini temin edecek çalışma yapalım. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek. Doktoradan sonra bir de yardımcı doçentlik olmayacak. Doktoradan sonra kazanan doçentliğe gidecek.

Her iş gibi akademi de adanmışlık gerektirir. Bir hocalarımızda artık bu azmi, bu kararlılığı görüyorum.

"SÖYLEMİ SOSYALİST, ZİHNİYETİ FAŞİST KADROLAR..."

YÖK, kalite kurulu, misyon farklılaşması programları ile bu konularda ilk adımları atmıştır. Üniversitelerimizden de benzer anlayışla kendi projelerini hayata geçirmelerini planlıyoruz. Türkiye her alanda milletimizin değerlerinden, halka rağmen halk için anlayışı ile hareket eden, söylemi sosyalist, zihniyeti faşist kadroların tasallutu altında kalmıştır. Üniversitemiz de bu alanda kalmıştır. Beni oyumla çobanın oyu bir olabilir mi diyen bir zihniyetin olduğu yerde demokrasiden söz edilemez. Hezeyanlar saçan bir zihniyetin olduğu yerde millilikten söz edilemez.

Pensilvanya'nın emrine her yanı ile cehalet kokan bir adamın emrine her şeyinizi teslim etmişseniz profesör de olsan hiçsin, çok farklı reklamın da olsa bir hiçsin. Kapınızdaki tabelada öyle yazıyor olmasının bir önemi yoktur. Ben demiyorum ki bütün bilim insanları bizim için düşünecek. Ben aklımı bu tür adamların emrine kiraya verenler için söylüyorum. Bizim isteğimiz objektiflikten uzaklaşılmadan hareket edilmesidir. Cumhuriyet tarihinde bilimle, bilimsel çalışmalarla, araştırmayla, gelişmeyle en yakından ilgilenen Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın ben şahsım olduğunu iddia ediyorum. Olmaya da devam edeceğim.

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde de ifade ettim, milletin değerlerine saygılı olmakla bilimde en üst seviyelere çıkmak birbirinin alternatifi, zıttı değildir.

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Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sırf konuşmak için her gün yalan dan bir yerlerde açılışlara kendini davet ettiriyor sırf bır bır konuşmak için rahatsız bu cidden sıkıntılı
demokresimi vala kusura bakma hiç ağzına yakışmyor
ŞU PARLAMENTOYA NEDENSE HEP İSTEKLERİNİZ GELİYOR BİR İDAM CEZASI GELMİYOR...
hadi len ordan.
‘KONUŞAN KİTAP’IN TANITIMI YAPILDI Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, İlçe Kaymakamlığı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Halk Kütüphanesi tarafından 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, görme engelliler için hazırlanan “Konuşan Kitap” tanıtımı yapıldı. Kaynak : https://www.turgutlulu.com/konusan-kitapin-tanitimi-yapildi-70588.html
oy konusunda haklısın ama kendine göre haklısın.peki bu ülkeyi soğana çevirdiniz hala koltuktasınız bizim oylarımızla meclise gelenleri neden hapishanelere tıktınız neden cezalandırdınız.onların sizden çok çok daha temiz olduğunu biliyoruz ama güç sizde olduğundan haklıda siz oluyorsunuz.yeri geldiğinde dünya 5 ten büyüktür diyorsunuz da bu büyüklüğü Türkiyede neden askıya aldınız.
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