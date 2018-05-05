Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.

Flamingo Düğün Salonu'nda düzenlenen törende genç çiftin nikahlarını İl Müftüsü Şahin Güven kıydı.

AKAR DA ŞAHİTLER ARASINDAYDI

Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptı.

Törene Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bazı bakanlar, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

ABDULLAH GÜL GELMEDİ

Özhaseki ve Yurt'un nikah şahitlerinin arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de olacaktı. Ancak Gül, mazeret bildirerek düğüne katılmadı. Gül'ün törene gelmeyeceği, dün yapılan açıklamayla bildirilmişti.

İLK KEZ BİR ARAYA GELECEKLERDİ

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde Erdoğan'a karşı muhalefetin çatı adayı gösterilmek istenen, ancak mutabakat sağlanamadığı için aday olmayacağını açıklayan Gül, bu açıklamanın ardından Erdoğan ile ilk kez bir araya gelecekti.



