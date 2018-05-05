HABER

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 22:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızının nikah törenine katıldı. Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Akar'la birlikte nikah şahitliği yaptığı törene, Abdullah Gül katılmadı.

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.

nikah1

Flamingo Düğün Salonu'nda düzenlenen törende genç çiftin nikahlarını İl Müftüsü Şahin Güven kıydı.

nikah4

AKAR DA ŞAHİTLER ARASINDAYDI

Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptı.

Törene Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bazı bakanlar, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

nikah2

ABDULLAH GÜL GELMEDİ

Özhaseki ve Yurt'un nikah şahitlerinin arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de olacaktı. Ancak Gül, mazeret bildirerek düğüne katılmadı. Gül'ün törene gelmeyeceği, dün yapılan açıklamayla bildirilmişti.

nikah3

İLK KEZ BİR ARAYA GELECEKLERDİ

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde Erdoğan'a karşı muhalefetin çatı adayı gösterilmek istenen, ancak mutabakat sağlanamadığı için aday olmayacağını açıklayan Gül, bu açıklamanın ardından Erdoğan ile ilk kez bir araya gelecekti.

Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!
Akar, Abdullah Gül'ü neden ziyaret etti?Akar, Abdullah Gül'ü neden ziyaret etti?
Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan Hulusi Akar Abdullah Gül Mehmet Özhaseki kızı nikah Şahit

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

Edirne'de hıdrellez coşkusu! Kakava ateşi yakıldı!

Edirne'de hıdrellez coşkusu! Kakava ateşi yakıldı!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri şehir hastanesinin açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri şehir hastanesinin açılışında konuştu

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.