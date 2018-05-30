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Erdoğan: "Bakanlıkların sayısı, benzer iş yapan kurumların birleştirilmesi, personel statüsü gibi yenilikler seçimin ardından hayata geçirilecek."

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 21:28 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Bakanlıkların sayısı, benzer iş yapan kurumların birleştirilmesi, personel statüsü gibi yenilikler seçimin ardından hayata geçirilecek."


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