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Erdoğan-Barrow ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 20:54 | Son Güncelleme

Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow: - "Türkiye, her zaman bütün dünyaya örnek bir ülke oldu ve olmaya devam edecek" - "Diplomaside her zaman başı çeken bir ülke oldunuz. Hristiyanları ve Yahudileri karşılayan ilk topluluk olmanız, sahip olduğunuz hoşgörüyle ilgili çok şey söylüyor"

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, "Türkiye, her zaman bütün dünyaya örnek bir ülke oldu ve olmaya devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Barrow, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Barrow, Türkiye'de kendisi ve heyetine gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, davet için Türkiye'ye teşekkür etti.

Tarihin, Türkiye'nin ilk günden bu yana büyük bir ülke olduğunu gösterdiğini söyleyen Barrow, Türkiye'nin, kuzeyde ve güneyde, doğuda ve batıda oldukça önemli bir ülke olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Barrow, Türkiye'nin, teknoloji ve mimari açıdan gelişmiş bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Barrow, Türkiye'nin tarihi zenginliklerine vurgu yaparak, "Diplomaside her zaman başı çeken bir ülke oldunuz. Hristiyanları ve Yahudileri karşılayan ilk topluluk olmanız, sahip olduğunuz hoşgörüyle ilgili çok şey söylüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, kadın hakları ve cinsiyet eşitliğinin yasalaştırılması konularında dünyada öncü olduğunu dile getiren Barrow, "Türkiye, her zaman bütün dünyaya örnek bir ülke oldu ve olmaya devam edecek." dedi.

Ortak basın toplantısından önce iki ülke arasında ekonomi ve ticaret alanında anlaşmalar imzalandı.

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