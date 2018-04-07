Erdoğan: Bay Kemal teröristler yürüdü; biz ise Mehmetçiğimizle birlikte oluruz

Taylan YILDIRIM-Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6'ncı olağan il kongresine katılmak üzere geldiği Aydın'a, sanatçılarla yaptığı sınır ziyaretini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Erdoğan, "O teröristlerle beraber oldu, el ele kol kola yürüdü. O ancak bundan anlar; biz ise Mehmetçiğimizle birlikte oluruz. Batı'ya git, ABD'ye git; sanatçılar zaman zaman ordusuyla beraber olurlar, onlara moral verirler. Hayatında böyle bir şey yaşamamış" dedi.

AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Aydın'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Atatürk Spor Salonu dışında toplanan vatandaşlara seslendi. Vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına "Efeler diyarı Aydın" diyerek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Efeler Allah'ın izniyle 2019 yılını çok farklı geçirecek. Başarılarla dolu geçirecek. Buna hazır mıyız?" dedi.

Suriye'deki terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen harekâtlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekâtı'nı gerçekleştirdik mi? Orada Efeler, Mehmetler gereğini yaptı mı? 2 milyon metrekare alanı koltrolümüz altına aldık mı? Aynısını Afrin'de yaptık mı? Birileri afra tafra yaptılar ama biz kendi kararımızı kendimiz veririz ve Mehmetçiklerimiz ÖSO ile beraber oraya girdi ve teröristleri derdest etti. Teröristler oradan kuyruklarını bacaklarının arasına alıp sıvıştılar. Şu an itibarıyla 3 bin 991 teröristi etkisiz hale getirdik. Belki şu anda 4 bin olmuştur. Niye? Bizim şehitlerimizin bedeli ağırdır. O şehitlerimizin intikamını aldık, alıyoruz, alacağız. Bu sadece Afrin'de. İçeride olanlar var, Irak'ın kuzeyinde olanlar var. Neyle biliyor musunuz? Kendi ürettiğimizi SİHA'larla. Bak nereden nereye geldik. Bunlar biz gelmeden önce var mıydı? Yoktu. Atılan adımlarla Türk milletini hepsi artık gayet iyi anlıyorlar, görüyorlar. Bize kimi ne derse desin, kendi kararımızı kendimiz vereceğiz. Bizim adımıza birileri karar vermeyecek, biz vereceğiz, onun için de iyi gidiyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında Aydın'a yaptıkları yatırımları da anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılarla yaptığı sınır ziyaretini eleştiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz söz veririz yaparız ama Bay Kemal konuşur. Yav bizi Hatay'a gidiyoruz, Reyhanlı'ya gidiyoruz. Orada kongrem var, oradan da sanatçılarımızla sporcular hep beraber Reyhanlı'ya geçiyoruz ve 150 kadar sanatçılarla beraber oluyoruz. Aman ya Rabbi! Bay Kemal çıldırdı. 'Sizin orada ne işiniz var?' dedi. Hakaret üstüne hakaret. Bay Kemal, söyle de sanatçılarımız senden izin alsınlar bari. Yav sen, bizimle beraber Mehmetçiği moralize etmeye çalışan sanatçılara hakaret yetkisini nereden aldın? Edep yahu derler. Senin yapman gereken, acaba bu cephelerden hangisine gidip bu askerle birlikte oldun. Ha ben size söyleyeyim: O teröristlerle beraber oldu, el ele kol kola yürüdü. O ancak bundan anlar; biz ise Mehmetçiğimizle birlikte oluruz. Batı'ya git, ABD'ye git; sanatçılar zaman zaman ordusuyla beraber olurlar, onlara moral verirler. Hayatında böyle bir şey yaşamamış. Davul, zurla, klarnet diyor. Yav ne davulu ne zurnası. Orada ordumuzun çeşitli kışlalarında her zaman söylenen, orduyla ilgili olan türkü vardı. Hatta onunla da yetinmedik 'Er Meydanı' türküsünü de söylettik. Bay Kemal er meydanına sen gidemezsin zaten, er meydanına er olanlar gelir. Ondan sonra Genelkurmay Başkanımla berber Tatlıses'in (İbrahim Tatlıses) yanına gittik. Ve Tatlıses uçakta duyduk ki 'Yaylalar'ı söylüyor. Yaylalar'ı askerde eğitimde söylerdik. Tatlıses buna da güzel sözler ilave etmiş. Olayı aldı Afrin'den, gitti Münbiç'e gitti. Bu bir heyecandır, aşktır. Bu aşk Kemal'de yok. Zavallı. Buna haddini sandıkta bildireceğinize ben inanıyorum. Bunlarını dikili ağacı yok ama bizimi dikili ağacımızı kıskanıyor."