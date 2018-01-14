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Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 23:42 | Son Güncelleme 1 saat önce

Edirne'de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın ziyareti sırasında kanser ilaçlarının temini için yardım isteyen ve kendisine verilen parayı, ’Dilenci değilim" diyerek geri çeviren lenf kanseri hastası üniversiteli 27 yaşındaki Dilek Özçelik, hayatını kaybetti.

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yaşayan ve Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın iki günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne’de kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti.

"HİÇ ÇARESİZLİĞİ TATMAMIŞSINIZ"

Bakan Bayraktar’ın cebine koyduğu parayı "Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" diyerek parayı geri iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı.

TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI

Dilek Özçelik’in bu sözleri Türkiye’nin o dönem bir numaralı gündemi olmuştu. Çıkan haberlerin ardından Dilek’in bulamadığı ilaçlar temin edilmiş, hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmıştı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Lenf kanseri hastalığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen ve yıllardır kanserle mücadele eden Dilek Özçelik, Tekirdağ’ın Saray İlçesi’nde ailesi ile birlikte yaşadığı evinde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Özçelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Özçelik, Saray’ın Büyükyoncalı Mahallesi Aziziye camiinde kılının ikindi namazının ardından toprağa verildi.

(DHA)

Bakan'ın cevabı kanser hastası kızı ağlattı
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Edirne vefat Erdoğan Bayraktar dilek özçelik lenf kanseri

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
allah gani gani rahmet eylesin.onurlu ve gururlu bir insandı
bu utanç bize uzun süre yeter.
Görüyorum ki hayatınız da hiç çaresizliği tatmamışsınız... Işıklar içinde uyu Dilek
Allah rahmet eylesin. Kanser olmak zor hele birde Türkiye'de kanser olmak daha da zor...
Şayet adalet olsaydı feto pkk pyd barzani ortaklıktan ıhaneti hayırsever işadamı reza nın altına yatıp milyon dolarları götüren devletin sırlarını satan hainler hesap verirdi
Hatırlıyorum. Kız gelip derdini anlatmıştı para istememişti. Bu erdoğan bayraktarda eline para sıkıştırıp dikkat et koy cebine orada baya para var diyip gururuyla oynamıştı. İnsan kahrından ölürdü bu nasıl bir insan. Üzüldüm.
kalbime öküz oturdu yeminle :((
insanlar aç işsiz hasta ama devletin umrundamı daha dün meclisin önünde adam kendini ateşe verdi kaç tv kanalı verdi bu kızada Allah rahmet etsin ailesine sabır versin
ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN TÜM KANSER HASTALARIN SESİ OLDU
"Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" diyerek parayı geri iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı..."" Ne denebilir ki...
Allah rahmet eylesin. Mekan-ı cennet olsun. Sabah akşam yardım vakfı için diye para toplayıp senin gibileri yardımsız bırakanlar utansın.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olur işallah ailesinede sabırlar versin rabbim.Butun kanser hastalarına allah yardımcı olsun ve bizlerde kayıtsız kalmayalım duyarlı olalım.Cunku goruyorumki losevvin bağış kutularının içine kasa fişi dahi atanlar var marketlerde biraz daha duyarlı olursak ve enpati kurarsak iyi olur bir gün bizimde başımıza gelmeyeceğinin garantisi yok böyle illet bir hastalığın..
Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun insanlığı öğretmişte bilmeyen bazı mahluklara
“çaresizliği siz hiç tatmamışsınız” diyerekten içimizi yakmıştı. bakan kızı insan yerine değil dilenci yerine koymuştu. Bunun vebalini 100 camii yaptırsan ödeyemezsin 17-25 Aralık Bayaraktar!!! Allah rahmet eğlesin , huzuru uykuda bulsun...
Allah rahmet eylesin.
Bakan Bayraktar’ın cebine koyduğu parayı "Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" diyerek parayı geri iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı. İçim sızlar hala izledikçe..allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin gerçekten çok üzüldüm gencecik bir insan Allah ailesine sabırlar versin.
İşte bu kadar boş hayat ...Allah rahmet eylesin nur icinde yatsin mekani cennet olur insallah...
ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN TÜM KANSER HASTALARIN SESİ OLDU MEKANIN CENNET OLSUN
mekanın cennet olsun
ah güzel onurlu kızımız haberi çok net hatırlıyorum.dilenci muamelesi yapan bir bakan ve koşarak uzaklaşan genç bir kız.hafızamdan silinmiyor.ne ucuz insanlar tarafından yönetiliyoruz(sömürülüyoruz) devlet işimize ortak aldığımız arabaya ortak hizmet yerlerde sürünüyor.yol istemiyoruz refah düzeyi istiyoruz gelirimizin giderimizden fazla olmasını falan değil eşit olmasını istiyoruz
Allah rahmet eylesin..ailesine sabırlar diliyorum. ölümün hepsi çok aci ama bu genç ölümler ... çokk aci çok
Sözün bittiği o cümle; Görüyorum ki, çaresizliği hiç tatmamışsınız!
caresizligi kimse tatmamis evet bende maddi imkansizliktan neredeyse egtimimi birakacam :(
Allah rahmet eylesin! Bu gencecik yaşta bu son çok trajik. Kanser konusunda yıllarını hem kendi adıma hem de eşim adına onkoloji hastanelerinin koridorlarında ve odalarında geçirmiş biri olarak yaşadıklarınızı birebir anlayabiliyorum ve farkındayım. Allah tüm kanser hastalarının yardımcısı olsun....
ALLAH rahmet eylesin. En azında aldıysa bir kişiye insanlık dersi verdi.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin
Allah Rahmet Eylesin. Ne acı... Umarım bu durumdan hepimiz bir ders çıkartırız. Kimsenin hiç bir konuda garantisi yok. Rabbim bu ve benzeri durumda olan kullarına acil şifalar versin. Kimseye muhtaç etmesin inşaallah.
ALLAH Rahmet etsin yüreği kavi onurlu kız sözleri hancer gibi dağlamıştı
allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Haberi okudugumda o zamnki görüntüler gecti gözümün önnden. Yüregimiz cız etmisti Allah gani gani rahmet eylesin...
Allah rahmet eylesin. hepimiz kendimizden utanmalıyız. Başta yetki sahipleri yöneticiler. sorunları biliyoruz çözümleride biliyoruz ama hiç birşey yapmıyoruz seyrediyoruz.
haram para diye almamıştır
Siz çaresiz kalmıcaksınız, hastalanmıyacaksınız hep öyle kalacaksınız değilmi, paranızda pulunuzda makamınızda koltuklarınızda sizin olsun, pislikler, insanlığınız ölmüş insanlığınız haberiniz yok.
erdoğan bayraktar'ın 65 milyon lira maliyeti olan bir cami yaptırdığı doğru mudur? eğer doğru ise bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın sayın bayraktar? sana yazıklar olsun, size yazıklar olsun! ışıklar içinde uyu dilek..
Çok acı, acı olan bakandan yardım istemesi ve bakanın o masum daha gencecik kişiye yardım talebi ile ilgilenmemesi, Ya Bakan sen Devlet sin. Devlet Vatandaşı için var, bizler niye vergiler veriyoruz? Yardım kuruluşlarına neden yardım ediyoruz? Yazıklar olsun. Hani nerede vakıflar yardım kuruluşları? Tok açın halinden anlamaz derler ya, Bir garip daha HAKkın Rahmetine kavuştu. ALLAH RAHMET eylesin.
sen dilenci değildin ama onlar hırsızdı
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