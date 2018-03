Erdoğan Besni’de ve köylerde incelemelerde bulundu

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Besni ilçesinde ve bağlı köylerinde devam eden yatırımları yerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ile bir araya gelen İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kaymakam Gencer’den, Besni’de devam eden yatırımlar hakkında bilgiler aldı. Devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan daha sonra Güneykaş, Burunçayır, Yukarısöğütlü, Alıçlı, Mutluca, Akdurak ve Aşağısöğütlü köylerine geçerek burada yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ile beraberindeki İl Genel Meclis Başkan Vekili Ömer Korkmaz, köylülerle de bir araya gelerek köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinledi.