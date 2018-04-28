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ERDOĞAN: BİRBİRLERİNE GİRDİLER. NE YAPTIKLARI, NE YAPACAKLARI BELLİ DEĞİL 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 12:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Can EROK - Güven USTA - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Can EROK - Güven USTA - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde, parti otobüsünden kongre merkezi önündekilere hitap etti.

"BİZ HER AN HAZIRIZ AMA MUHALEFET HALA ADAYINI BELİRLEYEMEDİ"
Uzun ince bir yolda olduklarını ifade eden Erdoğan, "Gidiyoruz gündüz gece. Yapacağımız işler çok ama inançla, azimle, kararlılıkla çıktık yola. Durmak yok, yola devam dedik. Aynı şekilde önümüzde yeni bir dönem var. 24 Haziran seçimleri, Türkiye'nin bir kırılma noktasıdır. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil. Öyle de olsa böyle de olsa biz şu anda seçim takvimini uygulamaya koyduk. Aday adaylarımız müracaatlarını yapıyor. Diğer taraftan seçim beyannamemiz, manifestomuz hazır halde. Ayın 6'sında İstanbul il kongremizde manifestomuzu açıklayacağız. Ardından aday tanıtımında da seçim beyannamemizi açıklayacağız" dedi.

"GİTMEK İSTEYENLER VARSA BUYURSUN GİTSİNLER"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş... İşte o Pensilvanya'da, başka da onun yanına gitmek isteyenler varsa buyursun gitsinler. Biletlerini de alırız. Yeter ki gitsinler. Biz bize yeteriz. Biz birbirimize aşığız ve bizler birbirimize olan bu sevgiyle toprakları diri tuttuk, dik tuttuk, öyle de tutacağız. Bütün bu Rabiayı gerçekleştirebilmek için ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu gerçekleştirdik mi, bizi kimse bölemez, kimse parçalayamaz" diye konuştu.

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