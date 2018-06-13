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Erdoğan: "Biz yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. Bunu yaptığımız andan itibaren bu iş çok daha ileri kademelere taşınacak."

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 23:48 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Biz yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. Bunu yaptığımız andan itibaren bu iş çok daha ileri kademelere taşınacak."


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