HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Erdoğan: "Bize siyaset mühendislerinin değil, maden, petrol, makine mühendislerinin lazım olduğu bilinciyle insan kaynağımıza yatırım yaptık."

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 21:40 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Bize siyaset mühendislerinin değil, maden, petrol, makine mühendislerinin lazım olduğu bilinciyle insan kaynağımıza yatırım yaptık."


PARTNERDiyeti bozduDiyeti bozdu
Bakan Arslan'dan Niğde'ye havalimanı müjdesiBakan Arslan'dan Niğde'ye havalimanı müjdesi
Çorlu’da sağanak, hayatı olumsuz etkilediÇorlu’da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'prompter' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'prompter' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

ABD'den Münbiç anlaşması sonrası ilk açıklama!

ABD'den Münbiç anlaşması sonrası ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.