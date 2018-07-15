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Erdoğan bu defa halkı anmalara çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 06:32 | Son Güncelleme

Başarısız 15 Temmuz hain darbe girişiminin bugün ikinci yılı... FETÖ'nün darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Erdoğan’ın katılımıyla tören düzenlenecek.

Erdoğan bu defa halkı anmalara çağırdı

Canını ortaya koyarak darbeyi engelleyen kahramanlar için bugün bir dizi anma etkinliği düzenlenecek. Darbe girişiminden hemen sonra nöbet tutulan alanlarda etkinlikler yapılacak. Kahramanlar hatırlanacak, hainler bir kez lanetlenecek. Milletin darbecilere dur dediği nokta olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü etkinliklerin merkezi olacak.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, köprüde büyük bir yürüyüş gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı, vatandaşları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılacak yürüyüşe davet etti. Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından, Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında yarın (bugün) İstanbul’da gerçekleştirilecek yürüyüş hatırlatıldı.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, 15 Temmuz Pazar günü saat 21.00’de milletçe İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde buluşuyoruz” ifadesi kullanılan paylaşımda, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine karşı halkın direnmesine ilişkin videoya da yer verildi.

HALKA HİTAP EDECEK

Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında, ilk olarak Ankara’da 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret edecek Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelecek. Erdoğan, daha sonra İstanbul’a geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı’nı ziyaret edecek, köprüde düzenlenecek yürüyüşe katılacak ve halka hitap edecek. Şehit yakınları ve gaziler de programa iştirak edecek. “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Makamı’nın hemen altındaki bin 500 metrekarelik alanda inşaatı devam eden “15 Temmuz Şehitler Müzesi”nin de kısmi açılışı gerçekleştirilecek.

21 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

15 Temmuz anma programları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün 14.00’ten itibaren trafiğe kapatılacak. İstanbul’da 21 bin 780 polis görev yapacak.

HERKESİ DAVET EDİYORUZ

Milletin, birlik ve beraberliği sayesinde 15 Temmuz’da teröristlere geçit verilmediğini ifade eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da “Saat 21.00’de köprüde düzenlenecek etkinliğe bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Halkımızı, şehitlerimizin manevi huzurunda buluşmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
15temmuz2017 erdoğan 15 Temmuz FETÖ

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