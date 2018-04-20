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ERDOĞAN: BU KOLTUĞUN HIRSLISI KONUMUNDA OLSAK 1,5 YIL DAHA DEVAM EDEBİLİRDİK (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan;(Afrin'deki tüneller) "Bakıyoruz o gördüğünüz o dev tünelleri, bütün betonu, meşhur Fransız firmasından temin edilerek bu tüneller yapılıyor." Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150.

Cumhurbaşkanı Erdoğan;(Afrin'deki tüneller) "Bakıyoruz o gördüğünüz o dev tünelleri, bütün betonu, meşhur Fransız firmasından temin edilerek bu tüneller yapılıyor."

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, erken seçim kararına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir ana muhalefetimiz var ki sağ olsun,
onlar da ikide bir 'hodri meydan' dedi. Madem bu kadar 'hodri meydan' diyorsunuz, 'buyurun meydan' demek durumunda kaldık" dedi.
"Cumhurbaşkanı olarak benim şu anda önümde 1,5 yılım daha var" diyen Erdoğan, "Yani bu makamın, bu koltuğun hırslısı konumunda olsak, 1,5 yıl daha devam edebilirdik. Böyle bir hırsın içinde değil ama yaptığımız bütün bu hesaplar neticesinde bu sıkıntılar bizim ülkemize, milletimize bir bedel ödeteceği endişesiyle dedik ki bu adımı atalım" diye konuştu.

"AFRİN'DE BUGÜN İTİBARİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4 BİN 250"
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
Terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik, siyasi, sosyal kaos senaryolarına kadar pek çok tehditle karşı karşıyayız. Bölgemizde Suriye ve Irak merkezli yeniden tanzim projesinin hayata geçirilmeye çalışıldığı anlaşılıyor. burada da Türkiye olarak bize görünen o ki, ciddi manada bir yük düşecek. Bu projenin ülkemizle ilgili ayakları olduğu açıktır. Tabi bu hesapları yapanlar Türkiye'yi eski Türkiye sanıyorlar. Dışarıdan dayatılan senaryolara teslim olan o Türkiye artık geride kaldı. Bakınız Afrin'de bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 250. Bunun yanında Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 346. Yurt içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 236. Bunların hepsi yoğun bir şekilde devam ediyor.

FRANSIZ FİRMASINDAN TEMİN EDİLEREK BU TÜNELLER YAPILIYOR
Dost bildiklerimize bakıyoruz. Örneğin NATO'da Fransa ile beraberiz. Bakıyoruz o gördüğünüz o dev tünelleri, bütün betonu, meşhur Fransız firmasından temin edilerek bu tüneller yapılıyor. Yoksa böyle taşıma suyla yapılacak işler değil. Oradan betonlar veriliyor. Silah sağ olsun stratejik ortak Amerika 5 bin TIR bölgeye silah gönderiyor, mühimmat gönderiyor. 2 bin kargo uçakla gönderiyor. Bunları, rakamların her şeyi veriyorsun söylüyorsun, onlar hala 'bunun teröristlerle alakası yok, DEAŞ'la yapılan mücadele biter bitmez' biz bunların seri numaralarını aldık, bunların hepsini kendilerine teslim edip tekrar hatırlatacağız.

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