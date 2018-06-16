İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Müsaade etmediler Türkiye'ye. Ne Cumhuriyetimizi kurduktan sonra müsaade ettiler ne rahmetli Menderes'e müsaade ettiler ne rahmetli Özal'a müsaade ettiler ama Tayyip Erdoğan bu milletin makus talihini yendi. Allah'ımıza çok şükürler olsun o yıllardan beri bize dayatılan 'Siz buna mecbursunuz' denilen olayların tamamını elinin tersiyle itti." dedi. Soylu, Beşiktaş'ta Karanfilköy Mahalle Mitinginde vatandaşlara hitap etti. Türkiye'nin çok büyük zorluklardan geçtiğini belirten Soylu, "Çok zor günlerden geçtik. 28 Şubat yaptılar. Arkasından bankaları hortumladılar. İflas ettirdiler ve hortumladıkları paraları şu milletten aldılar. Deprem parası topladılar. Yıllarca topladıkları deprem parasıyla bu milletin bir derdine derman olmadılar. Tayyip Erdoğan geldi de onlarla ilgili atacağı adımların tamamını attı." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, Türkiye'de insanların inançları ve değerleri üzerinden ötekileştirildiğini, ayrıştırıldığını söyledi. Türk milletine birlik ve beraberliğin yakıştığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Milletimizi bundan uzaklaştırmak için ellerinden geleni yaptılar, etrafına bakmasın, sadece içinde bulunduğu küçük fotoğrafa baksın, anarşiyle, terörle uğraşsın, fukaralıkla uğraşsın... Ama Allah'ımıza hamdolsun Türkiye bunların hepsini aştı. Müsaade etmediler Türkiye'ye. Ne Cumhuriyetimizi kurduktan sonra müsaade ettiler ne rahmetli Menderes'e müsaade ettiler ne rahmetli Özal'a müsaade ettiler ama Tayyip Erdoğan bu milletin makus talihini yendi. Allah'ımıza çok şükürler olsun o yıllardan beri bize dayatılan 'Siz buna mecbursunuz' denilen olayların tamamını elinin tersiyle itti. Annesi, babasının sırtında hastaneye götüren insanlar, Tayyip Erdoğan bir devrimcidir. Bugün annesini, babasını insanlar hastaneye sırtında göndermiyor. Eğer eve gelinmesi gerekiyorsa doktoru da geliyor, hemşiresi de geliyor, eczacısı da geliyor. Tayyip Erdoğan bir devrimcidir. Her 100 liranın 86 lirası bu ülkede faize gidiyordu. 14 lirayla ne yapacaksınız? Maaşınızın yüzde 14'ü size kalıyorsa onunla ne yapabilirsiniz? Evin kirasını mı verirsiniz, çoluk çocuğunuza mı bakarsınız? Memleketi yatırım yapmayacak hale getirdiler. Doktor mu alırsınız, öğretmen mi alırsınız, okul mu yaparsınız, üniversite mi yaparsınız, hızlı tren mi yaparsınız, şehir hastanesi mi yaparsınız, baraj mı yaparsınız, yol mu yaparsınız? Türkiye'yi adım attırmayacak hale getirdiler. Tayyip Erdoğan bir devrimcidir. Tuttu, her 100 liranın 86 lirasını faiz baronlarına değil, 75 lirasını bu ülkenin yatırımına ve milletin cebine verdi."