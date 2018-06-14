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Erdoğan: Bunlar kıraathane deyince kumarhane anlıyor (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 09:17 | Son Güncelleme

SAHUR VAKTİ RİZE'DEN AYRILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize mitinginin ardından valiliği ziyaret etti.

SAHUR VAKTİ RİZE'DEN AYRILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize mitinginin ardından valiliği ziyaret etti. AK Parti Rize İl Başkanlığı tarafından bir restoranda verilen iftar yemeğine katıldı. Basına kapalı gerçekleşen iftar programının ardından Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evine gelen Erdoğan, 01.30 sıralarında evinden ayrıldı. Güneysu futbol sahasına geçen Erdoğan ve beraberindekiler helikopterle Trabzon Havalimanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 02.15'de uçakla İstanbul'a hareket etti.

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