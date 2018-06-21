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Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 00:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı “Seçim Özel Radyo Programı”nda ilginç anlar yaşandı. Program için Millet İttifakı’na oy verenlerin şikayetleri daha önceden kaydedildi. Program esnasında dinletilen bu şikayetlere tepki gösteren Erdoğan, “Bunların aslı astarı yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel" programında Gezegen Mehmet'in sorularını yanıtladı Programda Erdoğan'a kendisini eleştiren vatandaşlar dinletildi. Vatandaşlar OHAL, sağlık ve eğitim sistemi, parlamenter sistem, ekonomi gibi konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi.

Erdoğan bu sorular karşısında, “Üzülerek söylüyorum bunların astı astarı yok. Kendilerine teessüf ediyorum. Türkiye'de bundan 15 sene evvel acaba evlerde fırın bulabiliyor muyduk, acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk” yanıtını verdi.

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