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Erdoğan, büyükelçilerle iftarda buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam büyükelçilerle iftarda bir araya gelecek

ANKARA(AA)- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam büyükelçilerle iftarda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezince paylaşılan programa göre, Erdoğan'ın büyükelçilerle bir araya geleceği iftar programı AK Parti Genel Merkezinde düzenlenecek.

Edinilen bilgiye göre iftar programına İsrail dışındaki tüm ülkelerin büyükelçileri davet edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükelçiler iftar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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