Erdoğan çağrı yapmıştı, o marşa klip çekti

Anadolu Ajansı'na konuşan Delen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı dönemindeki 'marş çağrısı' sonrası harekete geçerek, marşın sözlerini ve müziğini hazırladığını söyledi.
Marşın ardından bir klip beklentisi oluştuğunu dile getiren Delen, çekimleri kısa süre önce tamamlanan klibin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anıtı ile Türkiye'nin farklı bölgelerinde çekildiğini belirtti.
'ÖYLE BİR ESER YAPTIK Kİ'
Delen, klibi marşla uyumlu ve anlamlı şekilde çektiklerini söyleyerek, "Öyle bir eser yaptık ki ben de 'Ülkemde bir dikili ağacım oldu' diyorum. dedi.
İŞTE O MARŞ
'Türkiyem İçin' adlı marşın bazı bölümleri şöyle:
"Hepimiz bir fidanız güzel yurdumda / Zincirde bir halkayız barış yolunda / Kuzey, güney, doğu, batı Anadolu'da / Kardeşlik, barış bu vatan için / Barış, kardeşlik Türkiye'm için
Edirne'den Kars'a tek yürek olduk / Bu vatan yolunda canla baş koyduk / İman ile meydanları doldurduk / Hepimizin bu ülke güzel Türkiye
Yarınlar için dimdik durma zamanı / Şimdi tek yürek can olma zamanı / Yürümek değil koşmak zamanı / Kardeşlik, barış bu vatan için
Kim bölecekmiş bu güzel vatanı / Ecdadımdan emanettir her karış yanı / Bozalım içten, dıştan tüm oyunları / Hey benim güzel ülkem"
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