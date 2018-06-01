HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Erdoğan çağrı yapmıştı, o marşa klip çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 12:35 | Son Güncelleme

Ses sanatçısı Abdurrahman Delen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Afrin için marş' çağrısı sonrası yazdığı 'Türkiyem İçin' marşına klip çekti.

Erdoğan çağrı yapmıştı, o marşa klip çekti

Anadolu Ajansı'na konuşan Delen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı dönemindeki 'marş çağrısı' sonrası harekete geçerek, marşın sözlerini ve müziğini hazırladığını söyledi.

Marşın ardından bir klip beklentisi oluştuğunu dile getiren Delen, çekimleri kısa süre önce tamamlanan klibin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anıtı ile Türkiye'nin farklı bölgelerinde çekildiğini belirtti.

'ÖYLE BİR ESER YAPTIK Kİ'

Delen, klibi marşla uyumlu ve anlamlı şekilde çektiklerini söyleyerek, "Öyle bir eser yaptık ki ben de 'Ülkemde bir dikili ağacım oldu' diyorum. dedi.

İŞTE O MARŞ

'Türkiyem İçin' adlı marşın bazı bölümleri şöyle:

"Hepimiz bir fidanız güzel yurdumda / Zincirde bir halkayız barış yolunda / Kuzey, güney, doğu, batı Anadolu'da / Kardeşlik, barış bu vatan için / Barış, kardeşlik Türkiye'm için

Edirne'den Kars'a tek yürek olduk / Bu vatan yolunda canla baş koyduk / İman ile meydanları doldurduk / Hepimizin bu ülke güzel Türkiye

Yarınlar için dimdik durma zamanı / Şimdi tek yürek can olma zamanı / Yürümek değil koşmak zamanı / Kardeşlik, barış bu vatan için

Kim bölecekmiş bu güzel vatanı / Ecdadımdan emanettir her karış yanı / Bozalım içten, dıştan tüm oyunları / Hey benim güzel ülkem"

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...
Türkiye'yi sevindiren vize gelişmesi!Türkiye'yi sevindiren vize gelişmesi!
Nizip'te dolu, fıstık ve zeytin ağaçlarına zarar verdiNizip'te dolu, fıstık ve zeytin ağaçlarına zarar verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Abdurrahman Delen Türkiyem İçin Mars Afrin

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu

Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

Beşiktaş, Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor!

Beşiktaş, Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor!

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Okuyucu Yorumları 13 yorum
Bu uluslar arası ödül alır .Ismarlama marş...örtülü ödenekten bir gamyon parayı hak etti tabi...Damat ta beğenirse
yeterınce Okurken iliklerimize kadar hissettiğimiz marşlarımız var istiklal İzmir onuncu yıl vb..ısmarlamA maRş olmaz yalakalık için Yazılan marş hiç olmaz
Yalakalıktan ne yapacaklarını şaşırdılar.
Haburda pkk'yı alkışlayan şehide kelle apoşa sayın diyen PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayan barzani ile megri megri halay çekenler pacavrasini Ankara'ya asanlar olarak mı diyorsunuz?......
adamın niyeti istiklal marşını yok etmek.anlamadınızmı.15 temmuzda her yerde istiklal marşı okutacağına gitti sela okuttu.
@bulentburak CAHİL.KEŞKE SUSSAN
@bulentburak cahiillik böyle birşey işte. ne günlere kaldık yarabbi.
dolarada klip lazım
Ulen dogum günü için kendine marş yazdırmaya az kaldı
@bornova_1 zoruna mı gitti. sizinkiler böyle yapmıyor diye çıldırıyorsunuz dimi
marşın hiç bir yerinde iktidara ait bir şey yok.iktidar ayrıştırdı,çaldı,yandaşcılık yaptı.ülkeyi sattı.marş hiçde öyle demiyor.tam tersini söylüyor.
10 milyon işsiz var onada bir marş yazmak lazım
RUH YOKSA SÖZLER BİR ŞEYE YARAMAZ.
Diğer Haberler
Yağız Can Konyalı kimdir? Hangi dizide oynuyor? Kaç yaşında?

Yağız Can Konyalı kimdir? Hangi dizide oynuyor? Kaç yaşında?

CHP Fetullah Gülen dosyalarını inceleyecek!

CHP Fetullah Gülen dosyalarını inceleyecek!

Sedat Peker'den flaş 24 Haziran kararı

Sedat Peker'den flaş 24 Haziran kararı

Türkiye'yi sevindiren vize gelişmesi!

Türkiye'yi sevindiren vize gelişmesi!

Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!

Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!

Ayvalık'taki tekne faciasının ardından ilçe, umutla kayıp balıkçılardan haber bekliyor

Ayvalık'taki tekne faciasının ardından ilçe, umutla kayıp balıkçılardan haber bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.