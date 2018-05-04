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Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 17:04 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunurken dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşurken, Fatih Portakal sosyal medya hesabından "#CBErdoğan’ı dinliyorum gözlerim açık. Hep aynı sözler, tonlamalar bile aynı, değişiklik yok. En kritik seçiminde yeni şeyler söylemesi gerekmiyor mu? Yeni hikayeler duymak ister seçmen" mesajını paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal erdoğan

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ulan portakal mısın mandalina mısın nesin görüyorsun seni kimse iplemiyor yıllardır riv riv riv ötüp duruyorsun 2 dakika adam olda memleket yararına bir şey konuş. ya da konuşamıyorsan en azından sus insanlar işlerini yapsınlar
BU DA KENDİNİ KURUFASULYE GİBİ NİMETTEN SAYIYOR SEN NE YAPTIN ACIKLASANA
portakal hikayeyi senin taraf oldugun partinin liderleri anlatır erdogan gercekleri anlatır ögren ögren
En kritik neden olsun. Sonuç belli zaten...
bu sefere ekonomi duvara tosladı onu demeyi unutmuşlar seçimden sonra söyleyecekler işl
masala gerek yok fazla söze daha fazla yalan karışır yapılamayacak yalan vaadlerdense gerçekleri söylemek lazım
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