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Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:12 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladığı sırada sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken Fatih Portakal sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

"SALONDA METAL YORGUNLUĞU VAR GİBİ"

Portakal, Erdoğan'ın konuşması sırasında sosyal medya hesabından "#CBErdoğan #Ankara’da vaatleri açıklıyor. Salon heyecansız. Ara ara sesini yükseltip çoşkuyu arttirmaya çalışıyor. Nedeni iktidarda olup da hala “ecek, acakla” konuşması olabilir. Salonda metal yorgunluğu var gibi... #CB ek gösterge 3600 dedi" mesajını paylaştı.

fatih portakal

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Fox TV Cumhurbaşkanı Erdoğan ak parti

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