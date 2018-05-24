Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken Fatih Portakal sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

"SALONDA METAL YORGUNLUĞU VAR GİBİ"

Portakal, Erdoğan'ın konuşması sırasında sosyal medya hesabından "#CBErdoğan #Ankara’da vaatleri açıklıyor. Salon heyecansız. Ara ara sesini yükseltip çoşkuyu arttirmaya çalışıyor. Nedeni iktidarda olup da hala “ecek, acakla” konuşması olabilir. Salonda metal yorgunluğu var gibi... #CB ek gösterge 3600 dedi" mesajını paylaştı.





