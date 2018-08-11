Erdoğan, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçını izledi

RİZE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmayı izledi.
Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa, ligin ilk hafta mücadelesinde Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı.
Karşılaşma öncesinde soyunma odalarına giden Erdoğan, her iki takımın oyuncuları ve teknik heyetlerine başarılar diledi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in eşlik ettiği Başkan Erdoğan, oyuncularla da tek tek tokalaştı.
Karşılaşmayı Erdoğan ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da izledi.
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