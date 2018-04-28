HABER

Erdoğan, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 20:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımlarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımlarını kutladı.

Erdoğan, Spor Toto 1. Lig'in bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü takımlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nü tebrik ediyor, her iki takımımıza da gelecek sezon Süper Lig'de başarılar diliyorum."

'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı''Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'
25 bin öğretmen alımı için düğmeye basıldı!25 bin öğretmen alımı için düğmeye basıldı!
Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Düzce'de maskeli sürücü alarmı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Meral Akşener: Meclis grubumuzun imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum

Meral Akşener: Meclis grubumuzun imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya Bielefeld Üniversitesi 'mastürbasyon kursu' düzenleyecek! Kontenjan anında doldu!

Almanya Bielefeld Üniversitesi 'mastürbasyon kursu' düzenleyecek! Kontenjan anında doldu!

HDP Güngören binasına polis baskını! Çok sayıda gözaltı var

HDP Güngören binasına polis baskını! Çok sayıda gözaltı var

Vatandaş sordu, Kılıçdaroğlu böyle karşılık verdi! 'Adayınız İlhan Bey mi?'

Vatandaş sordu, Kılıçdaroğlu böyle karşılık verdi! 'Adayınız İlhan Bey mi?'

Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

TRT Haber'le yolları ayrılan Hülya Hökenek'in yeni adresi belli oldu!

TRT Haber'le yolları ayrılan Hülya Hökenek'in yeni adresi belli oldu!

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.