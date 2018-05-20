Erdoğan, Cengiz ve Terim'i telefonla kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 sezonunda Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Fatih Terim ve Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Cengiz ve Terim'i telefonla aradı.
Cengiz ve Terim'i kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı kırmızılı ekibe gelecekte de başarılar diledi.
Erdoğan, Galatasaray'ın şampiyon olmasının akabinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz'e bir tebrik telgrafı da göndermişti.
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