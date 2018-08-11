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Erdoğan: "(CHP lideri Kılıçdaroğlu) Sen zannediyor musun bu döviz baronlarının yanında yer aldığın zaman sana bu ülkede paye verecekler? Asla."

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 17:16 | Son Güncelleme

Erdoğan: "(CHP lideri Kılıçdaroğlu) Sen zannediyor musun bu döviz baronlarının yanında yer aldığın zaman sana bu ülkede paye verecekler? Asla."


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